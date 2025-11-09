Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 16:10

В Европе предсказали, что произойдет с украинской элитой

Журналист Боуз: украинская элита сбежит из Киева, бросив население

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM

Коррумпированная украинская элита бросит Киев и сбежит на Запад, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. По его словам, Украина была уничтожена ради небольшой группы людей, продвигающей идею мнимого будущего страны в составе Европы.

Эти элиты бросят Киев, и за это заплатят европейские налогоплательщики своими деньгами, а украинцы — своими жизнями, — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что украинская элита посылает на убой своих граждан, но не идет на фронт сама. В связи с этим он назвал украинскую армию рабоче-крестьянской.

До этого глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что под руководством президента Украины Владимира Зеленского в бывшей советской республике активно продвигают идеологию бесконечного конфликта с Россией, извлекая из этого личную выгоду. По его мнению, украинская элита использует эту риторику для достижения корыстных целей.

