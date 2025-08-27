День знаний — 2025
27 августа 2025 в 11:14

Зеленского обвинили в насаждении идеологии вечного противостояния с Россией

Медведчук: Киеву выгодно навязывание украинцам вечного противостояния с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским настойчиво продвигают в обществе идеологию бесконечного конфликта с Россией, поскольку извлекают из этого личную выгоду, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской колонке, опубликованной на медиаплатформе «Смотрим.ру». По его мнению, украинская элита использует эту риторику для достижения собственных корыстных целей.

Политик уже не в первый раз акцентирует внимание на подобных заявлениях сторонников действующего руководства. Он охарактеризовал их как «наемников других государств», которые не отстаивают интересы простых граждан.

Их задача — гнать украинский народ на бойню, что совершенно не скрывается <…> Украина Зеленского навязывает украинскому народу идеологию вечной войны с Россией. Они на этом зарабатывают и обеспечивают себе дорогую жизнь за границей, — объяснил Медведчук.

В заключение политик призвал соотечественников не становиться щитом для правящей группировки. По его словам, народу не следует «защищать банду Зеленского, пусть она защищается сама, и тогда ее воинственность и недружественность резко канет в лету».

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский выполняет роль «козла с колокольчиком», который ведет ЕС на бойню, но если Европа будет втянута в конфликт, то от него самого избавятся в первую очередь. По словам политика, его роль выгодна США, поэтому Зеленский до сих пор у власти. По мнению Медведчука, при этом команда американского президента Дональда Трампа заняла самую выигрышную позицию.

