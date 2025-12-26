Россиян предупредили о штрафах за новогодний фейерверк Юрист Семченков рассказал о штрафах за нарушение правил запуска фейерверков

Любителям запускать фейерверки в праздники грозит штраф, рассказал агентству ПРАЙМ исполнительный директор отделения общественной организации «Ассоциация юристов России» по Санкт-Петербургу Артемий Семченков. По его словам, за нарушение требований пожарной безопасности граждане могут заплатить сумму от пяти до 15 тыс. рублей.

Специалист указал, что в некоторых регионах любая пиротехника находится под запретом. В других же необходимо тщательно соблюдать правила по ее использованию. Иначе штрафы могут оказаться велики: так, если запуск салюта повлек вред чужому имуществу или здоровью, то гражданину придется отдать из своего кармана до 50 тыс. рублей. Причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека по статье 218 УК РФ наказывается принудительными работами либо лишением свободы на срок до пяти лет, добавил он.

Ранее координатор экологических проектов благотворительного фонда «Пари и побеждай» Дарья Блинова сообщила, что для сохранения окружающей среды россиянам стоит воздержаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Она добавила, что использование пиротехники приводит к загрязнению атмосферы и вызывает беспокойство у домашних животных.

Тем временем эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что хранение пиротехники на балконе грозит штрафом в 50 тыс. рублей. Он отметил, что балкон или лоджия — это зона повышенного риска, и размещение там салютов часто считается нарушением противопожарного режима.