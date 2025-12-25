Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы

Для сохранения окружающей среды россиянам стоит воздержаться от фейерверков в новогоднюю ночь, заявила NEWS.ru координатор экологических проектов благотворительного фонда «Пари и побеждай» Дарья Блинова. По ее словам, использование пиротехники приводит к загрязнению атмосферы и вызывает беспокойство у домашних животных.

В новогоднюю ночь лучше отказаться от хлопушек и фейерверков — они загрязняют воздух и почву. Громкие звуки становятся стрессом для домашних и диких животных. Более тихие и экологичные способы создать атмосферу праздника сделают Новый год безопаснее для окружающего мира. Экологичные подарки, в свою очередь, начинаются с осознанности. Попросите вишлист, выбирайте полезные и долгослужащие вещи, отдавайте предпочтение локальным брендам. Вместо одноразовой упаковки попробуйте японскую технику «фурошики» — многоразовые тканевые платки, которые делают подарок еще более особенным, — сказала Блинова.

Она посоветовала заранее составить список продуктов для праздничного меню и купить ровно столько, сколько потребуется, чтобы не было пищевых отходов. Во время сервировки, по словам Блиновой, стоит заменить одноразовые предметы на многоразовые. Общественница пояснила, что следует использовать стеклянные или металлические трубочки, текстильные салфетки и посуду, которая прослужит много лет.

При производстве искусственной елки и ее транспортировке в Москву в атмосферу попадает около 60 кг СО2 — это все равно что проехать 500 км на автомобиле. Экологичной она станет, если вы будете использовать ее около 20 раз. В случае если она вам надоела, всегда можно продать или отдать в добрые руки. Выбирая живую елку, отдавайте предпочтение местным питомникам — так меньше вреда природе. Просите у продавцов документы и покупайте дерево только в официальных точках, чтобы не поддерживать браконьеров. После праздника такую елку можно будет сдать на переработку, и она послужит полезным лакомством для животных, — добавила Блинова.

Она также порекомендовала выбирать новогодние украшения, которые прослужат долго. По словам Блиновой, для декора можно использовать высушенные апельсиновые дольки, шишки, корицу и популярные в этом сезоне сушки.

Ранее инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова посоветовала приобрести маленькую елку в горшке к Новому году. По ее словам, дерево можно высадить на участке или оставить на балконе до следующего года.