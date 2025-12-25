Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 07:05

Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы

Общественник Блинова призвала россиян отказаться от фейерверков ради экологии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для сохранения окружающей среды россиянам стоит воздержаться от фейерверков в новогоднюю ночь, заявила NEWS.ru координатор экологических проектов благотворительного фонда «Пари и побеждай» Дарья Блинова. По ее словам, использование пиротехники приводит к загрязнению атмосферы и вызывает беспокойство у домашних животных.

В новогоднюю ночь лучше отказаться от хлопушек и фейерверков — они загрязняют воздух и почву. Громкие звуки становятся стрессом для домашних и диких животных. Более тихие и экологичные способы создать атмосферу праздника сделают Новый год безопаснее для окружающего мира. Экологичные подарки, в свою очередь, начинаются с осознанности. Попросите вишлист, выбирайте полезные и долгослужащие вещи, отдавайте предпочтение локальным брендам. Вместо одноразовой упаковки попробуйте японскую технику «фурошики» — многоразовые тканевые платки, которые делают подарок еще более особенным, — сказала Блинова.

Она посоветовала заранее составить список продуктов для праздничного меню и купить ровно столько, сколько потребуется, чтобы не было пищевых отходов. Во время сервировки, по словам Блиновой, стоит заменить одноразовые предметы на многоразовые. Общественница пояснила, что следует использовать стеклянные или металлические трубочки, текстильные салфетки и посуду, которая прослужит много лет.

При производстве искусственной елки и ее транспортировке в Москву в атмосферу попадает около 60 кг СО2 — это все равно что проехать 500 км на автомобиле. Экологичной она станет, если вы будете использовать ее около 20 раз. В случае если она вам надоела, всегда можно продать или отдать в добрые руки. Выбирая живую елку, отдавайте предпочтение местным питомникам — так меньше вреда природе. Просите у продавцов документы и покупайте дерево только в официальных точках, чтобы не поддерживать браконьеров. После праздника такую елку можно будет сдать на переработку, и она послужит полезным лакомством для животных, — добавила Блинова.

Она также порекомендовала выбирать новогодние украшения, которые прослужат долго. По словам Блиновой, для декора можно использовать высушенные апельсиновые дольки, шишки, корицу и популярные в этом сезоне сушки.

Ранее инженер Дмитровского лесного питомника Галина Хренова посоветовала приобрести маленькую елку в горшке к Новому году. По ее словам, дерево можно высадить на участке или оставить на балконе до следующего года.

экология
россияне
Новый год
праздники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский жутко обидчив»: раскрыто, чем обернется скандал в Чехии
Раскрыто число сбитых за ночь украинских БПЛА на территории России
«Похоронен за двором»: беженка рассказала о пережитом кошмаре в Торском
Ставка Сырского, ВСУ пускают «на мясо»: новости СВО к утру 25 декабря
«План не сработает»: в ФРГ признали, что Киев лишился партнера в лице США
«Плохой Санта»: Трамп сделал предупреждение по поводу вторжения в США
Путин рассказал про героизм военных КНДР в Курской области
Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область
Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы
Депутат ответил, каких артистов обязательно нужно признавать иноагентами
Трамп появился на публике с новыми синяками
Россиянам рассказали, кому пора срочно менять права
Юрист ответил, в каких случаях завещание не гарантирует прав на квартиру
Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем
Стало известно о состоянии девочек, брошенных матерью в Норильске
Врач рассказал, что помогает перенести резкие перепады температуры
Назван способ самостоятельно утеплить пластиковые окна
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Гуляйполе
Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.