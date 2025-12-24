Медведчук заявил о расколе в ЕС по вопросу переговоров на Украине

В ЕС нарастает понимание того, что любые попытки договориться о мире на Украине без прямого участия и учета позиции России обречены на провал, заявил в статье для платформы «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Политик отмечает, что это осознание стало болезненным для Европы.

В европейской политике пошла волна прозрения, что, оказывается, для переговоров нужна другая сторона, и ее интересы следует учитывать, — заметил он.

Медведчук подчеркнул, что теперь в европейских медиа «бушуют невиданные страсти», так как политический мейнстрим больше не может скрывать очевидные противоречия. Пересмотр подходов к переговорам ставит под сомнение единство Запада и заставляет политиков искать новые форматы взаимодействия, которые ранее считались недопустимыми, отметил он.

Резюмируя все сказанное, Медведчук заявил, что «волна прозрения» в Европе только начинается, но уже сейчас она меняет контуры будущего переговорного процесса. По мнению политика, отказ от диктата в пользу реального диалога — это единственный путь к завершению кризиса, и европейский истеблишмент, пусть и неохотно, начинает это признавать под давлением объективной реальности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае отказа Киева и его западных партнеров от предметного диалога освобождение исторических территорий будет осуществлено силовым методом. Он подтвердил, что все задачи специальной военной операции будут выполнены.