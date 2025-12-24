Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:50

Медведчук заявил о расколе в ЕС по вопросу переговоров на Украине

Медведчук увидел в Европе готовность к реальному диалогу по Украине

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Стрингер/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В ЕС нарастает понимание того, что любые попытки договориться о мире на Украине без прямого участия и учета позиции России обречены на провал, заявил в статье для платформы «Смотрим.ру» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Политик отмечает, что это осознание стало болезненным для Европы.

В европейской политике пошла волна прозрения, что, оказывается, для переговоров нужна другая сторона, и ее интересы следует учитывать, — заметил он.

Медведчук подчеркнул, что теперь в европейских медиа «бушуют невиданные страсти», так как политический мейнстрим больше не может скрывать очевидные противоречия. Пересмотр подходов к переговорам ставит под сомнение единство Запада и заставляет политиков искать новые форматы взаимодействия, которые ранее считались недопустимыми, отметил он.

Резюмируя все сказанное, Медведчук заявил, что «волна прозрения» в Европе только начинается, но уже сейчас она меняет контуры будущего переговорного процесса. По мнению политика, отказ от диктата в пользу реального диалога — это единственный путь к завершению кризиса, и европейский истеблишмент, пусть и неохотно, начинает это признавать под давлением объективной реальности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае отказа Киева и его западных партнеров от предметного диалога освобождение исторических территорий будет осуществлено силовым методом. Он подтвердил, что все задачи специальной военной операции будут выполнены.

Украина
Евросоюз
Виктор Медведчук
Россия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
В Петербурге открыли новую трамвайную линию
«Популярность пройдет»: в пекарне «Машенька» поднимут цены
Синоптик Тишковец: снег накрыл 99% территории России
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.