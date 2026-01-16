Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 20:10

«Звучит как начало шутки»: глава МО Италии о военных Европы в Гренландии

Глава МО Италии Крозетто: отправка войск ЕС в Гренландию похожа на шутку

Гвидо Крозетто Гвидо Крозетто Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто раскритиковал и высмеял решение ряда европейских стран отправить военный контингент в Гренландию, пишет немецкое издание Die Zeit. Представляя вместе с главой МИД Антонио Таяни итальянскую стратегию по Арктике, он подчеркнул, что Запад должен сохранять единство в рамках НАТО.

Интересно, что они вообще там должны делать – отправиться в экспедицию? 15 итальянцев, 15 французов, 15 немцев – это звучит как начало шутки, — заявил Крозетто.

Ранее сообщалось, что европейские страны направят 34 военнослужащих на защиту Гренландии. В миссии примут участие семь государств. Больше всего бойцов направят Франция и Германия — 15 и 13 соответственно. Норвегия и Финляндия планируют отправить по два солдата на остров, а Нидерланды и Великобритания — по одному.

До этого стало известно, что Европа не готова открыто противостоять заявлениям президента США Дональда Трампа о Гренландии из-за зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности Украины. По словам аналитиков, эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров.

