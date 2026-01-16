Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 09:48

Чуть более 30 европейских солдат направят на защиту Гренландии

Европейские страны направят 34 военнослужащих на защиту Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейские страны направят 34 военнослужащих на защиту Гренландии, сообщило РИА Новости. В миссии примут участие семь государств.

Больше всего военных направят Франция и Германия — 15 и 13 соответственно. Отмечается, что Париж задействует воздушные, наземные и морские средства. Кроме того, Норвегия и Финляндия планируют отправить по два солдата на остров, а Нидерланды и Великобритания — по одному.

Также военную помощь решила оказать и Швеция, при этом число ее солдат, которые будут дислоцированы в Гренландии, пока неизвестно. В то же время некоторые страны отказались участвовать в защите острова, в том числе Польша.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер заявила, что Великобритания одобряет идею о проведении операции НАТО под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление сил Альянса в Арктике. По ее словам, миссия охватит в том числе Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что президент США Дональд Трамп стремится получить Гренландию для укрепления позиций республиканцев на предстоящих выборах в конгресс. При этом, по его мнению, высока вероятность того, что данный план потерпит неудачу.

Гренландия
Европа
США
военные
Великобритания
Дания
