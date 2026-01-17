Аэропорт Краснодара прекратил обслуживание рейсов

В краснодарском аэропорту Пашковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Они действуют для обеспечения безопасности полетов.

Ранее порядка тысячи пассажиров застряли в аэропорту Краснодара. Они не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в городе задерживался 31 рейс на вылет и прилет. На видео видно, что зал ожидания был переполнен.

Кроме того, массовая задержка авиарейсов была зафиксирована в Калининградском международном аэропорту Храброво. В общей сложности было задержано 20 рейсов. Уточняется, что совершить посадку в аэропорту Калининграда не могли 13 бортов. Среди них были рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, задержано семь рейсов на вылет в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу.