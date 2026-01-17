Атака США на Венесуэлу
К чему снятся карты Таро: предсказание судьбы во сне

К чему снятся карты Таро К чему снятся карты Таро Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сны с картами Таро часто волнуют людей, ищущих подсказки от подсознания. Популярные сонники, такие как Миллера, Фрейда и Ванги, трактуют этот образ как символы грядущих перемен или скрытых возможностей. Если вам приснились карты Таро, это знак, что судьба готовит важный выбор: расклад во сне подчеркивает необходимость прислушаться к интуиции.

В классическом соннике Миллера карты Таро предвещают неожиданные события, которые изменят вашу жизнь.

  • Тянуть карту — решать судьбоносный вопрос наяву.

  • Если карты ложатся удачно, ждите успеха в делах, любви или карьере.

  • Перевернутые арканы предупреждают о препятствиях, требующих осторожности.

Фрейд видит в них проявление подавленных желаний: мужчинам такой сон сигнализирует о скрытых страстях, женщинам — об эмоциональных конфликтах.

По Ванге, сон с Таро — это послание высших сил. Расклад на столе сулит просветление и помощь свыше, особенно если карты яркие и четкие. Потерянные или разорванные арканы говорят о хаосе в мыслях, призывая к порядку.

Для мужчин такой сон — предвестие риска в бизнесе или отношениях. Тянуть Колесо Фортуны — к карьерному взлету, Башню — к кризису, из которого выйдете сильнее. Сонник Хассе уточняет: мужчинам Таро во сне сулит победу над соперниками, если карты в руках.

Женщинам видение предвещает романтические перемены или семейные тайны. Влюбленные — к встрече с партнером, Смерть — к завершению токсичных связей. По Лоффу, это зов к самопознанию: расклад отражает внутренние сомнения, обещая гармонию при верном выборе.

