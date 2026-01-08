Король Мечей на 8 января 2026 года: что карта Таро сулит разным знакам зодиака — разбираемся вместе

Любопытно заглянуть в будущее и понять, какие сюрпризы готовит судьба? Тарологи сделали расклад на 8 января 2026 года — выпала карта Король Мечей в прямом положении. Этот символ олицетворяет лидерство, контроль и мощную энергию: на карте изображен властитель с мечом, что говорит о решимости и ясности мысли. Посмотрим, как энергия карты отразится на разных знаках зодиака.

Огненным Овнам, Львам и Стрельцам карта советует держать себя в руках и не совершать необдуманных поступков. Зато может появиться человек, который подтолкнет к карьерному росту или увеличению дохода. Водным Ракам, Скорпионам и Рыбам Король Мечей намекает: пора проявить инициативу на работе — это способно привести к выгодным сделкам и росту благосостояния.

Воздушным Близнецам, Весам и Водолеям стоит внимательнее присмотреться к личным отношениям: в них может присутствовать расчет, поэтому нелишним будет обсудить с партнером планы на будущее. А земным Тельцам, Девам и Козерогам карта сулит финансовый успех: после 8 января возможно повышение или смена работы.

Ранее Тамара Глоба заявила, что главными датами наступающего 2026 года будут 26 февраля и 20 января. По ее словам, даже провидец Вольф Мессинг считал судьбоносным конец зимы будущего года.