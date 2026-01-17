Посол Украины раскрыла место нового раунда переговоров с США Стефанишина: переговоры Украины и США состоятся в Майами 17 января

Новый раунд переговоров Киева и Вашингтона на тему мирного соглашения с Россией состоится 17 января, в субботу, в Майами, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина. По ее словам, сейчас идет работа над двумя договоренностями, передает «Страна.ua».

Речь идет о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины. Документы могут подписать на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Встреча украинской и американской делегаций состоится завтра в Майами, — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью. В частности, американский президент выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все предыдущие встречи президента России Владимира Путина со спецпредставителем лидера США Стивом Уиткоффом были нацелены на преодоление первопричин конфликта на Украине. По словам дипломата, российский лидер «всегда открыт к серьезному разговору».