17 января 2026 в 06:08

Мужчина прожил более 40 лет после того, как врачи давали ему полгода жизни

Американец с раком легких прожил более 40 лет после переезда на остров в Греции

Греция Греция Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель США Стаматис Мораитис получил диагноз «рак легких» и врачи спрогнозировали ему всего шесть месяцев оставшейся жизни. При этом после слов медработников мужчина прожил еще 40 лет, передает The Daily Express.

Он принял решение отказаться от агрессивного лечения и вернуться на родину. Он переехал на греческий остров Икария, известный своими долгожителями.

Там мужчина начал вести размеренный образ жизни, занимаясь физическим трудом. По мнению исследователей, именно это помогло ему прожить десятилетия после смертельного приговора.

Ранее научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что новый препарат для лечения рака «Ракурс, 223Ra» лучше своих предшественников. По его словам, лекарство может снизить негативные аспекты лечения от онкологии.

До этого стало известно, что новый радиофармацевтический препарат для лечения рака «Ракурс, 223Ra» начали применять в России. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что лекарственное средство прошло регистрацию и уже поступило в медицинские учреждения. Он предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, в основном при наличии костных метастазов.

