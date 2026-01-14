Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 13:45

В России начали применять новый препарат от рака

В ФМБА заявили о начале применения в России нового препарата для лечения рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Новый радиофармацевтический препарат для лечения рака «Ракурс, 223Ra» начали применять в России, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в своем Telegram-канале. Там отметили, что лекарственное средство прошло регистрацию и уже поступило в медицинские учреждения.

Радиофармацевтический лекарственный препарат «Ракурс, 223Ra» <...> Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Препарат предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, в основном при наличии костных метастазов. Радиоактивное излучение избирательно воздействует на метастазы в костях, что способствует уменьшению болевого синдрома и повышению качества жизни пациентов.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработка персонализированной российской вакцины от меланомы перешла в стадию подготовки для конкретных пациентов. По его словам, после каждой введенной дозы будет проводиться оценка уровня иммунного ответа.

рак
онкология
лечение
препараты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал серьезными встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине
«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко
Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете на юге Москвы
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.