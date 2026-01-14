В России начали применять новый препарат от рака В ФМБА заявили о начале применения в России нового препарата для лечения рака

Новый радиофармацевтический препарат для лечения рака «Ракурс, 223Ra» начали применять в России, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в своем Telegram-канале. Там отметили, что лекарственное средство прошло регистрацию и уже поступило в медицинские учреждения.

Радиофармацевтический лекарственный препарат «Ракурс, 223Ra» <...> Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Препарат предназначен для лечения определенных видов онкологических заболеваний, в основном при наличии костных метастазов. Радиоактивное излучение избирательно воздействует на метастазы в костях, что способствует уменьшению болевого синдрома и повышению качества жизни пациентов.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработка персонализированной российской вакцины от меланомы перешла в стадию подготовки для конкретных пациентов. По его словам, после каждой введенной дозы будет проводиться оценка уровня иммунного ответа.