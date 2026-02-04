Раскрыт неочевидный секрет долголетия

В Великобритании 103-летний пациент назвал наличие друзей главным фактором счастливой и долгой жизни, передает Daily Mirror. Это мнение подтверждается официальной медициной.

Врачи подчеркивают, что наличие прочных социальных связей уменьшает вероятность развития депрессии и гипертонии. Они также способствуют увеличению продолжительности жизни.

Национальная служба здравоохранения Великобритании подчеркивает, что одиночество и социальная изоляция значительно повышают риск ухудшения как психического, так и физического здоровья. Медицинские специалисты рекомендуют для продления жизни активное общение, сбалансированное питание, полноценный сон, эффективное управление стрессом и умеренное потребление алкоголя.

Ранее 101-летняя жительница Китая Цзян Юэцин поделилась секретом долгой и здоровой жизни. По ее словам, спокойствие и позитивный настрой помогают не зацикливаться на проблемах. Женщина ведет необычный образ жизни, ложась спать поздно и вставая около 10 утра. Несмотря на это, она отличается крепким сном и бодрой активностью.