Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:19

Раскрыт неочевидный секрет долголетия

Daily Mirror: 103-летний житель Великобритании назвал дружбу секретом долголетия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Великобритании 103-летний пациент назвал наличие друзей главным фактором счастливой и долгой жизни, передает Daily Mirror. Это мнение подтверждается официальной медициной.

Врачи подчеркивают, что наличие прочных социальных связей уменьшает вероятность развития депрессии и гипертонии. Они также способствуют увеличению продолжительности жизни.

Национальная служба здравоохранения Великобритании подчеркивает, что одиночество и социальная изоляция значительно повышают риск ухудшения как психического, так и физического здоровья. Медицинские специалисты рекомендуют для продления жизни активное общение, сбалансированное питание, полноценный сон, эффективное управление стрессом и умеренное потребление алкоголя.

Ранее 101-летняя жительница Китая Цзян Юэцин поделилась секретом долгой и здоровой жизни. По ее словам, спокойствие и позитивный настрой помогают не зацикливаться на проблемах. Женщина ведет необычный образ жизни, ложась спать поздно и вставая около 10 утра. Несмотря на это, она отличается крепким сном и бодрой активностью.

Великобритания
долголетие
долгожители
дружба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охрана за 15 млн рублей не спасла учеников от школьницы-поджигательницы
Вскрылись неприятные подробности о буллинге в красноярской школе
Ревнивец с репутацией праведника: мулла признался в убийстве жены
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.