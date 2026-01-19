Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 17:27

101-летняя китаянка поделилась главным секретом долголетия

DM: 101-летняя жительница Китая назвала спокойствие секретом своего долголетия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
101-летняя жительница Китая Цзян Юэцин назвала спокойствие и позитив рецептом долгой и здоровой жизни, пишет британское издание Daily Mail. По словам долгожительницы, ключевую роль играет умение не зацикливаться на проблемах.

Женщина, вырастившая семерых детей, призналась, что предпочитает поздно ложиться спать, часто засиживаясь за просмотром телевизора с какими-нибудь сладостями. Она обычно бодрствует до двух часов ночи, а просыпается около 10 утра, после чего первым делом выпивает чашку зеленого чая.

Ее дочь пояснила, что такой ночной образ жизни сформировался у матери несколько лет назад после бытовой травмы. Несмотря на поздний отход ко сну, пенсионерка отличается крепким и качественным сном. При этом сама Юэцин отметила, что специально избегает накопления обид и старается сохранять невозмутимое отношение к любым жизненным ситуациям.

Ранее в Саудовской Аравии умер Насер аль-Вадаи, которого родные считали старейшим жителем королевства. Согласно утверждениям его семьи, мужчина родился в 1884 году и прожил 142 года, успев застать правление всех саудовских монархов — от основателя государства Абдель Азиза до нынешнего короля Салмана.

