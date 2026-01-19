101-летняя китаянка поделилась главным секретом долголетия

101-летняя жительница Китая Цзян Юэцин назвала спокойствие и позитив рецептом долгой и здоровой жизни, пишет британское издание Daily Mail. По словам долгожительницы, ключевую роль играет умение не зацикливаться на проблемах.

Женщина, вырастившая семерых детей, призналась, что предпочитает поздно ложиться спать, часто засиживаясь за просмотром телевизора с какими-нибудь сладостями. Она обычно бодрствует до двух часов ночи, а просыпается около 10 утра, после чего первым делом выпивает чашку зеленого чая.

Ее дочь пояснила, что такой ночной образ жизни сформировался у матери несколько лет назад после бытовой травмы. Несмотря на поздний отход ко сну, пенсионерка отличается крепким и качественным сном. При этом сама Юэцин отметила, что специально избегает накопления обид и старается сохранять невозмутимое отношение к любым жизненным ситуациям.

