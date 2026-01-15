Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 01:00

Старейший житель Саудовской Аравии скончался в королевстве

Долгожитель Насер аль-Вадаи умер в Саудовской Аравии в возрасте 142 лет

Саудовская Аравия Саудовская Аравия Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Саудовской Аравии умер Насер аль-Вадаи, которого родные считали старейшим жителем королевства. Согласно утверждениям его семьи, мужчина родился в 1884 году и прожил 142 года, успев застать правление всех саудовских монархов — от основателя государства Абдель Азиза до нынешнего короля Салмана, пишет газета «Оказ».

По словам близких, аль-Вадаи отличался мягким характером, мужеством и физической силой, сохраняя социальную активность до последних дней. Секретом своего невероятного долголетия он считал особый режим питания: основу его рациона составляли непророщенная пшеница, мед, изюм, топленое масло и айран. Он также был глубоко верующим человеком и совершил паломничество в Мекку (хадж) более 40 раз.

По утверждению его родных, аль-Вадаи родился в 1884 году в месте Дахран-эль-Джануб еще до объединения разных регионов Аравийского полуострова в единое государство — королевство Саудовская Аравия и успел пожить при нескольких саудовских монархах — от основателя королевства Абдель Азиза до нынешнего правителя Салмана, — указано в сообщении.

На похоронной молитве в мечети Ас-Сук присутствовали более семи тысяч человек. Аль-Вадаи был погребен в родной деревне Аль-Рашид. Он был трижды женат и оставил после себя 134 ребенка и внука. Свой последний брак он заключил в 110 лет, и от этого союза у него родилось девять детей. Если возраст, указанный семьей, соответствует действительности, то аль-Вадаи являлся одним из старейших людей в мировой истории.

Ранее сообщалось, что в возрасте 112 лет скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Печальное событие произошло в Казахстане.

