Старейший житель Саудовской Аравии скончался в королевстве

В Саудовской Аравии умер Насер аль-Вадаи, которого родные считали старейшим жителем королевства. Согласно утверждениям его семьи, мужчина родился в 1884 году и прожил 142 года, успев застать правление всех саудовских монархов — от основателя государства Абдель Азиза до нынешнего короля Салмана, пишет газета «Оказ».

По словам близких, аль-Вадаи отличался мягким характером, мужеством и физической силой, сохраняя социальную активность до последних дней. Секретом своего невероятного долголетия он считал особый режим питания: основу его рациона составляли непророщенная пшеница, мед, изюм, топленое масло и айран. Он также был глубоко верующим человеком и совершил паломничество в Мекку (хадж) более 40 раз.

На похоронной молитве в мечети Ас-Сук присутствовали более семи тысяч человек. Аль-Вадаи был погребен в родной деревне Аль-Рашид. Он был трижды женат и оставил после себя 134 ребенка и внука. Свой последний брак он заключил в 110 лет, и от этого союза у него родилось девять детей. Если возраст, указанный семьей, соответствует действительности, то аль-Вадаи являлся одним из старейших людей в мировой истории.

