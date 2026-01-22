106-летний житель США назвал свой секрет долголетия

106-летний житель США Джеймс Чоу считает физические нагрузки секретом своего долголетия, сообщило издание Hawaii News Now. Мужчина также придерживается простого рациона, прежде всего, ест тофу и рис.

Чоу родился в Китае в 1920 году. Он работал на сахарной плантации на Гавайях, позже стал профессором инженерного дела в университете Маноа. Вскоре после ухода на пенсию у него обнаружили сахарный диабет. С этого момента Чоу стал активно заниматься спортом.

Ранее 101-летняя жительница Китая Цзян Юэцин назвала спокойствие и позитив рецептом долгой и здоровой жизни. По словам долгожительницы, ключевую роль играет умение не зацикливаться на проблемах. Женщина призналась, что предпочитает поздно ложиться спать, часто засиживаясь за просмотром телевизора с какими-нибудь сладостями.

До этого жительница Великобритании Маргарет Харт отметила 106-й день рождения и назвала самый простой секрет долгой жизни — просто продолжать дышать. Несмотря на возраст, долгожительница ведет активную жизнь: готовит, занимается садоводством и ходит по магазинам.