Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 11:17

106-летний житель США назвал свой секрет долголетия

106-летний житель США Чоу считает физические нагрузки секретом долголетия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

106-летний житель США Джеймс Чоу считает физические нагрузки секретом своего долголетия, сообщило издание Hawaii News Now. Мужчина также придерживается простого рациона, прежде всего, ест тофу и рис.

Чоу родился в Китае в 1920 году. Он работал на сахарной плантации на Гавайях, позже стал профессором инженерного дела в университете Маноа. Вскоре после ухода на пенсию у него обнаружили сахарный диабет. С этого момента Чоу стал активно заниматься спортом.

Ранее 101-летняя жительница Китая Цзян Юэцин назвала спокойствие и позитив рецептом долгой и здоровой жизни. По словам долгожительницы, ключевую роль играет умение не зацикливаться на проблемах. Женщина призналась, что предпочитает поздно ложиться спать, часто засиживаясь за просмотром телевизора с какими-нибудь сладостями.

До этого жительница Великобритании Маргарет Харт отметила 106-й день рождения и назвала самый простой секрет долгой жизни — просто продолжать дышать. Несмотря на возраст, долгожительница ведет активную жизнь: готовит, занимается садоводством и ходит по магазинам.

США
долгожители
секреты
упражнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал начальника из-за сокращенной премии
«Колумбайн» или любовь? Что стало мотивом нападения на школу в Татарстане
Школьница ответила перцовым газом на замечание
В Совфеде раскрыли значение создаваемого Трампом Совета мира
Разбили машину, замуровали двор: как получить компенсацию с коммунальщиков
Политолог ответил, какие пункты плана по Украине могли остаться нерешенными
Свыше 30 подпольных игорных клубов закрыли в одном регионе в 2025 году
В центре Москвы собаку ударило током от закоротившего столба
Американские рыболовы «попали под раздачу» из-за Гренландии
Американец решил бороться со сторонниками Трампа с помощью ворон
Опубликованы фото железнодорожной катастрофы в Тульской области
Мужчина нашел неожиданное оправдание тому, что 11 лет насиловал жену во сне
Лавров подчеркнул стратегическую солидарность России и Белоруссии
«Это наша Россия»: Лукашенко выбрал нового посла в РФ
Слон-убийца навел ужас на жителей Индии
Сложилось за секунды: кадры с места обрушения здания ТЦ в Новосибирске
Ленинградский зоопарк получит самку манула для вязки
Стало известно, с какого возраста дети готовы осознанно завести питомца
Политолог ответил, чего будет добиваться Трамп от Зеленского в Давосе
В Госдуме объяснили, как искоренить нападения в школах
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США
Власть

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.