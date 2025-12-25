Победившая рак 106-летняя женщина раскрыла «секрет долголетия»

Жительница Великобритании Маргарет Харт отметила 106-й день рождения и назвала самый простой секрет долгой жизни — просто продолжать дышать, пишет Kent Online. По информации издания, несмотря на возраст, долгожительница ведет активную жизнь: готовит, занимается садоводством и ходит по магазинам.

Просто продолжайте дышать, — пошутила она.

Харт, родившаяся 19 декабря 1919 года, в годы Второй мировой войны работала медсестрой скорой помощи, а позже успешно занималась бизнесом. В 99 лет у нее диагностировали рак груди, с которым она справилась, не теряя духа. На своем 106-м дне рождения, который совместили с празднованием Рождества в пансионате, она получила поздравительную открытку от короля Карла III и королевы Камиллы.

Ранее дочь столетней китаянки Чжун Вэньюй рассказала, что долголетию способствуют хороший аппетит и оптимизм. Она рассказала, что ее мать всегда старается идти в ногу со временем и не отставать от нынешних тенденций. Отмечается, что женщина никогда не жалуется на окружающих и наслаждается жизнью, играя в компьютерные игры и смотря сериалы.