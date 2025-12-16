Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 13:40

В Китае раскрыли секреты долголетия столетней женщины-блогера

SCMP: хороший аппетит и оптимизм способствуют долголетию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хороший аппетит и оптимизм способствуют долголетию, заявила дочь столетней китаянки Чжун Вэньюй, ведущей блог о питании. Она рассказала, что ее мать всегда старается идти в ногу со временем и не отставать от нынешних тенденций, передает издание South China Morning Post.

Отмечается, женщина никогда не жалуется на окружающих и наслаждается жизнью, играя в компьютерные игры и смотря сериалы. Несмотря на отсутствие зубов, блогер ест самые разные блюда, часто посещает рестораны. Китаянка приобрела известность в мае после того, как ее внучка опубликовала в Сети видео с поеданием крабов.

Ранее итальянский онколог Сильвио Гараттини заявил, что сокращение рациона и ощущение легкого чувства голода после трапезы может способствовать долголетию. При этом продолжительность перерывов между приемами пищи не оказывает никакого влияния, отметил врач.

До этого легендарный японский суши-мастер Дзиро Оно, отметивший 100-летний юбилей, в интервью Associated Press назвал секретом своего долголетия постоянную работу. Он уточнил, что начал свою карьеру в семь лет, тогда он стал осваивать искусство приготовления суши в ресторане при гостиничном комплексе.

Китай
женщины
советы
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД: Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана
«Грустный стоял»: раскрыто, с кем общался устроивший бойню школьник
На предстоящую прямую линию с Путиным поступило свыше 1,5 млн обращений
NEWS.ru победил в номинации «Онлайн СМИ» премии «Марка № 1 в России»
РФ готова к консультациям по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе
«Могла налететь на нож»: продавец рассказала о встрече с подозреваемым
Шоу на СТС, любовь с Товстиком, клуб на Рублевке: как живет Полина Диброва
В Долине Смерти появилось исчезнувшее 100 тыс. лет назад озеро
«Будет еще хуже»: Финляндии ответили на обвинения РФ в экономических бедах
Магнитные бури сегодня, 16 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Цифровой детокс: как навести порядок в телефоне и соцсетях за один день
В Госдуме нашли способ уберечь детей от психических расстройств
Теракт на Кубани, налет на Брянск, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 16 декабря
Киркоров впервые высказался об объявлении его в розыск на Украине
«Пустые глаза»: знакомый раскрыл, каким был нападавший в школе Одинцово
Госдума приняла поправку, наделяющую ФСБ новыми полномочиями
Власти Финляндии свалили вину за крах собственной экономики на Россию
Стало известно, сколько немцев и французов хотят снизить поддержку Киева
В Минобороны рассказали о жертвах ВСУ среди мирных жителей
В Петербурге обнаружили тела двух погибших новорожденных
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.