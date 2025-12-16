В Китае раскрыли секреты долголетия столетней женщины-блогера

Хороший аппетит и оптимизм способствуют долголетию, заявила дочь столетней китаянки Чжун Вэньюй, ведущей блог о питании. Она рассказала, что ее мать всегда старается идти в ногу со временем и не отставать от нынешних тенденций, передает издание South China Morning Post.

Отмечается, женщина никогда не жалуется на окружающих и наслаждается жизнью, играя в компьютерные игры и смотря сериалы. Несмотря на отсутствие зубов, блогер ест самые разные блюда, часто посещает рестораны. Китаянка приобрела известность в мае после того, как ее внучка опубликовала в Сети видео с поеданием крабов.

Ранее итальянский онколог Сильвио Гараттини заявил, что сокращение рациона и ощущение легкого чувства голода после трапезы может способствовать долголетию. При этом продолжительность перерывов между приемами пищи не оказывает никакого влияния, отметил врач.

До этого легендарный японский суши-мастер Дзиро Оно, отметивший 100-летний юбилей, в интервью Associated Press назвал секретом своего долголетия постоянную работу. Он уточнил, что начал свою карьеру в семь лет, тогда он стал осваивать искусство приготовления суши в ресторане при гостиничном комплексе.