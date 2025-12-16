Новый год-2026
16 декабря 2025

В США ушла из жизни некогда самая тяжелая женщина в мире

В США умерла обладательница титула самой тяжелой женщины в мире Полин Поттер

В США скончалась экс-героиня американского реалити-шоу и бывшая обладательница титула самого тяжелого человека в мире Полин Поттер, сообщает портал News.com со ссылкой на ее сына. Ей было 62 года. Причиной смерти стали осложнения после серьезной автомобильной аварии, которая произошла в начале 2025 года.

Вес Поттер, вошедшей в историю как самая тяжелая женщина в мире, достигал 307 кг. Она стала участницей телепрограммы «Моя жизнь весом в 600 фунтов», будучи полностью зависимой от посторонней помощи и способной лишь есть и умываться. Благодаря своему усердию женщине удалось сбросить свыше 200 кг, но ее борьбу за жизнь перечеркнула автомобильная авария.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Автомобиль Поттер в темноте врезался в неосвещенный прицеп на трассе. После этого у женщины начались хронические проблемы с пищеварением, мучительные боли и в конечном итоге развились сердечная и дыхательная недостаточность. В августе ее госпитализировали, а последние дни своей жизни она провела в хосписе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России около 480 тыс. школьников страдают ожирением. Он добавил, что это очень большая цифра и Центр эндокринологии активно включился в борьбу с этой проблемой.

