06 января 2026 в 16:07

Наезд на обочину стал причиной гибели женщины и четырехлетнего мальчика

В Ростовской области в ДТП погибли женщина и мальчик 2021 года рождения

Фото: t.me/gibdd161
В Ростовской области в автомобильной аварии погибла женщина и мальчик 2021 года рождения, сообщает Госавтоинспекция. Также травмы различной степени тяжести получили водитель и ребенок 2019 года рождения.

Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Accent, допустил наезд на правую обочину, после чего в результате неуправляемого заноса совершил съезд с проезжей части влево с последующим опрокидыванием, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети перевозились без использования автокресел. Кроме того, погибшая пассажирка 1999 года рождения не была пристегнута ремнем безопасности.

Ранее трое человек, в том числе пятилетний ребенок, погибли в ДТП с участием двух автомобилей на трассе Пермь — Березники в Пермском крае. Еще пять человек, среди которых трое детей, пострадали.

До этого в Ивановской области два автомобиля столкнулись лоб в лоб, в результате чего пострадали три человека: мужчины в возрасте 25, 26 лет и 51 года. Авария произошла на 122-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма

