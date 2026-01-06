Наезд на обочину стал причиной гибели женщины и четырехлетнего мальчика

В Ростовской области в автомобильной аварии погибла женщина и мальчик 2021 года рождения, сообщает Госавтоинспекция. Также травмы различной степени тяжести получили водитель и ребенок 2019 года рождения.

Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Accent, допустил наезд на правую обочину, после чего в результате неуправляемого заноса совершил съезд с проезжей части влево с последующим опрокидыванием, — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети перевозились без использования автокресел. Кроме того, погибшая пассажирка 1999 года рождения не была пристегнута ремнем безопасности.

