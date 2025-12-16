Новый год-2026
Детскую областную больницу закрыли на карантин в одном городе

В детской больнице Нижегородской области ввели карантин из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Нижегородской областной детской клинической больнице ввели карантин, пишет Pravda-nn.ru. Соответствующая мера связана с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Теперь близкие пациентов могут посетить их только по пропускам и при отсутствии симптомов вируса. Помимо этого, в медицинском учреждении ввели обязательный масочный режим.

Ранее в Челябинской области закрыли не менее 53 школ из-за ОРВИ и гриппа. При этом 31 учебное заведение перевели на дистанционный режим работы. В региональном центре — Челябинске — пока прекратили работу только три школы.

До этого в Кемеровской области свыше девяти тысяч детей перевели на карантин в связи с ОРВИ. Меры коснулись как школ, так и детских садов. В частности, в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе временно закрылись два детских сада.

