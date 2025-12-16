Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем

Бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, полеты прошли в строгом соответствии с международным правом. Продолжительность полета превысила 5 часов.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее Россия подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три стратегических ракетоносца Ту-160. Как сообщил источник, борты находились на точках пуска крылатых ракет или на пути к ним. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

До этого стало известно, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. По данным российского Министерства обороны, их сопровождали пилоты самолетов Су-35С и Су-27. В общей сложности полет продолжался более пяти часов.