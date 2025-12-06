ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 08:21

Россия подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Ту-95МС
Россия подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три стратегических ракетоносца Ту-160, передает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на мониторинговые каналы. По его данным, борты находятся на точках пуска крылатых ракет или на пути к ним. В Минобороны России соответствующую информацию еще не комментировали.

До этого стало известно, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. По данным российского Министерства обороны, их сопровождали пилоты самолетов Су-35С и Су-27. В общей сложности полет продолжался более пяти часов.

Также два румынских истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты в ночную смену для контроля воздушного пространства у украинской границы. По информации Минобороны страны, самолеты взлетели с 86-й авиабазы в уезде Кэлэраш после получения данных о беспилотных летательных аппаратах в районе Измаила. Это произошло в ночь с 21 на 22 ноября, сообщили в ведомстве.

