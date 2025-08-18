Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ракетоносцы Ту-95МС провели полет над нейтральными водами Баренцева моря

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов, — пояснили в ведомстве.

Также ракетоносцы сопровождали Су-33 Военно-морского флота России. На некоторых участках маршрута сопровождение обеспечивали иностранные истребители, добавили в ведомстве.

Ранее на Северном флоте сообщили о проведении масштабных учений — две тысячи военных, а также 14 кораблей и подлодок. Планировалось, что тренировки пройдут в акваториях Баренцева и Белого морей, а также на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля.

Также министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, приоритетной задачей в регионе является укрепление береговой системы наблюдения.