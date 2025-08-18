Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:50

Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы

Ракетоносцы Ту-95МС провели полет над нейтральными водами Баренцева моря

Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Его длительность составила более четырех часов.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов, — пояснили в ведомстве.

Также ракетоносцы сопровождали Су-33 Военно-морского флота России. На некоторых участках маршрута сопровождение обеспечивали иностранные истребители, добавили в ведомстве.

Ранее на Северном флоте сообщили о проведении масштабных учений — две тысячи военных, а также 14 кораблей и подлодок. Планировалось, что тренировки пройдут в акваториях Баренцева и Белого морей, а также на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля.

Также министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, приоритетной задачей в регионе является укрепление береговой системы наблюдения.

ракетоносцы
истребители
Баренцево море
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев назвал коллегу непечатными словами за фразу о женщинах в футболе
«Зеленскому плевать»: раскрыто, какое мнение Трампа проигнорирует Киев
В Национальном автомобильном союзе призвали запретить часть номерных знаков
«Будет на успокоительных»: Рогов о встрече Трампа и Зеленского
Не берем гадость из магазина, а готовим консервированный горошек дома
Травма детства, апельсины и нож: как интернат превратил сироту в убийцу
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.