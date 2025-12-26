Какие здания будут востребованы в 2035 году: прогнозы для девелоперов

В середине 2020-х коммерческая недвижимость переживает глубокую перестройку. Еще недавно девелоперы ориентировались на привычные форматы: офисы класса «А», стандартные склады, торговые галереи. Сегодня эти модели перестали отвечать требованиям рынка, а прогнозы на 2035 год рисуют уже иной ландшафт, где ключевыми станут адаптивность, цифровизация, устойчивость и человекоцентричность.

Подобные тенденции уже видны в практике отраслевых лидеров. Компания Северстрой, выступающая подрядчиком и консультантом на крупных проектах по всей России, фиксирует, что требования арендаторов, инвесторов и конечных потребителей недвижимости меняются быстрее, чем традиционные схемы строительства успевают адаптироваться.

Жилые здания нового типа

Перемены в жилищных предпочтениях населения становятся одним из фундаментальных драйверов спроса на недвижимость. Если в прошлые десятилетия дом строился как набор комнат вокруг кухни и коридора, то к 2035 году жилые комплексы будут рассматриваться как многофункциональные экосистемы. Это объекты, где части жилого фонда органично интегрированы с сервисами для совместной работы, образования, ухода за здоровьем и отдыха.

Гибкость планировок станет ключевым фактором: жилье, которое можно легко адаптировать под удаленную работу, пространство для хобби, гостевые зоны. Давнишние тренды малых квартир превратились в устаревшие форматы. Девелоперам придется проектировать дома, которые живут вместе с человеком: с общими пространствами для совместной активности, зонами для отдыха на крыше и функциональными слоями, адаптирующимися под разные жизненные сценарии.

Коммерция, ориентированная на опыт

Торговая недвижимость десятилетия назад строилась под магические формулы «потоков» покупателей и арендаторов, ориентируясь на максимальную плотность брендов. К 2035 году у девелоперов появится другая задача — создать опыт, который нельзя получить онлайн.

Пандемия ускорила переход к электронной коммерции, и многие традиционные торговые центры остались с пустыми коридорами. Но успешные девелоперы уже тестируют форматы, где развлечения, локальные коворкинги, залы для мастер-классов, центры городской жизни сочетаются с классическими торговыми функциями. Это превращает объект из склада брендов в точку притяжения, где люди проводят время, а не только покупают товар.

Компании вроде Северстроя отмечают, что такие проекты требуют иного подхода к проектированию инженерии и логистики. В центре внимания не только поток посетителей, но и мгновенный доступ к цифровым сервисам, гибкость аренды и способность трансформироваться под запросы разных аудиторий.

Офисы будущего

Офисная недвижимость пережила сильнейший кризис после пандемии 2020 года. Привычные «ячейки» рабочих мест больше не привлекают компании, работающие в гибридном режиме, где часть сотрудников работает удаленно, а часть — в офисе.

К 2035 году офисы станут местом для сотрудничества и креатива, а не просто площадкой для сидячей работы. Это будут пространства с гибкими зонами встреч, создания прототипов, проведения мероприятий и интеграции с образовательными центрами. Офисы станут частью экосистемы жизненного цикла сотрудника — от жилья до транспорта и оздоровительных сервисов.

Один из трендов, который сегодня активно внедряет Северстрой, — проектирование офисов с модульными инженерными узлами и цифровыми системами управления, которые позволяют в кратчайшие сроки адаптировать пространство под новые задачи арендаторов, будь то стартап из пяти человек или международная команда из сотен.

Склады и логистика: стандарты завтрашнего дня

Логистика, вероятно, станет самым динамичным сегментом коммерческой недвижимости. Рост электронной коммерции, бесперебойные цепочки поставок, а также интеграция автоматизации требуют от складских площадей не просто метража, а интеллектуальных платформ, готовых под роботизацию, автономные системы хранения и управления запасами.

Будущие склады будут сочетать зоны хранения, сортировки, упаковки и доставки, а также рабочие пространства для операторов 3PL, аналитиков и инженеров. Важны не только высота потолков и прочность пола, но и цифровая инфраструктура, поддержка IoT-сенсоров, интегрированные системы безопасности и управление энергопотреблением.

Северстрой отмечает: заказчики сегодня требуют именно таких «прозрачных» решений, где объект выглядит как локальный узел логистической сети, а не просто складской ангар.

Инфраструктура здоровья и образования

В ближайшие 15 лет возрастет спрос на здания, сочетающие коммерческую составляющую с общественными функциями, особенно в здравоохранении и образовании. Старение населения, рост осознанности о здоровье и потребность в постоянном обучении создают спрос на гибкие пространства под клиники, диагностические центры, реабилитационные комплексы и образовательные инкубаторы.

Такие здания должны сочетать высокую инженерную сложность (чистые зоны, стерильные помещения, системы вентиляции с рекуперацией), удобство для широкого спектра пользователей и способность интегрироваться с городскими транспортными потоками. В этих проектах цифровые двойники, аналитика эксплуатационных данных и системы управления обеспечивают безопасность, энергоэффективность и высокую нагрузочную способность.

Экология и устойчивость как критерий качества

К 2035 году устойчивость перестанет быть дополнительным параметром — она станет главным стандартом качества. Новые здания будут не только снижать углеродный след, но и активно участвовать в экологической системе: от сбора и переработки воды до балансировки температуры наружного воздуха.

Такой переход влияет на все: выбор материалов, архитектурные решения, инженерные системы и эксплуатацию. Инструменты, которые уже сегодня применяет Северстрой, включают энергоэффективные фасады, системы рекуперации тепла, интегрированные датчики качества воздуха и цифровые модели, которые прогнозируют поведение здания в различных климатических сценариях. Все это делает здание не просто площадкой, а организмом, который живет и адаптируется.

Город как платформа

К 2035 году здания перестанут быть изолированными объектами. Они станут узлами городской платформы, где данные, сервисы и люди взаимодействуют в едином цифровом пространстве. Инфраструктура перемещений, распределение нагрузок на инженерные сети, автоматизация коммунальных услуг — все будет подчинено общему алгоритму, который оптимизирует процессы в режиме реального времени.

Девелоперам придется учитывать не только «координаты участка», но и его цифровое окружение: сеть зарядных станций для электромобилей, доступность общественного транспорта, связь с интеллектуальными сетями города и способность интегрироваться в цифровую экосистему. Такие проекты требуют совершенно нового уровня проектирования, управления данными и стратегического видения.

Итог: взгляд в будущее без иллюзий

Прогнозы на 2035 год показывают, что востребованными будут не просто здания, а системы, которые думают, учатся и адаптируются. Девелоперам необходимо перестроить мышление: от традиционных квадратных метров к активам, способным приносить устойчивую экономику и долгосрочную ценность.

Компании, которые уже сегодня инвестируют в цифровые инструменты, гибкие инженерные решения и экологическую устойчивость, оказываются на шаг впереди.

Северстрой, работая в разных сегментах недвижимости по всей России, видит эту трансформацию как шанс создать именно те объекты, которые будут востребованы завтра, а не сегодня. Здания будущего — это не просто квадратные метры, а живая архитектура, интегрированная в город, общество и экономику.

