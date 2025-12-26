Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 15:17

Нутрициолог дала советы, как привить семье здоровые пищевые привычки

Нутрициолог Кашапова: принуждение близких к диете может спровоцировать ссоры

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Принуждение семьи придерживаться диеты может спровоцировать ссоры, рассказала LIFE.ru нутрициолог Юлия Кашапова. Она отметила, что процесс здорового питания можно сделать увлекательным без принуждения.

Сделайте из покупки продуктов семейное мероприятие. Вместе изучайте состав продуктов, обращайте внимание на содержание сахара, жиров, соли и искусственных добавок. Разместите на видном месте корзину с фруктами, спрячьте вредные сладости, замените сахар на мед, используйте специи вместо соли, — посоветовала Кашапова.

Нутрициолог подчеркнула, что новые привычки важно прививать постепенно. По ее словам, важно помнить о том, что у каждого члена семьи свои потребности и предпочтения.

Ранее диетолог Алексей Калинчев рассказал, что проблему ожирения необходимо решать у нескольких специалистов — диетолога, психиатра и эндокринолога. Он отметил, что часто у пациентов с лишним весом есть другие сопутствующие заболевания.

