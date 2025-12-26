«Сигнал о вседозволенности»: депутат о мягких приговорах за попытку убить

В России необходимо усилить меры ответственности за преступления против жизни человека, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его мнению, мягкие наказания за подобные деяния дискредитируют идею справедливости.

Когда читаешь новости о том, что в московской больнице находят избитую девушку, а экс-чиновника осуждают на условный срок за нападение с топором, сердце обливается кровью. Мы наблюдаем тревожную тенденцию, при которой жестокость, доведенная до уровня покушения на жизнь, рассматривается сквозь пальцы. Необходимо убрать из правового поля саму возможность мягких приговоров за демонстративную жестокость. Суды обязаны руководствоваться не формальными отсылками к отсутствию судимости или раскаянию, а реальной общественной опасностью деяния. Попытка убить, вне зависимости от того, был ли это кулак, нож или топор, должна получать адекватный, суровый ответ, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что поступок человека, облеченного ранее властью, предает не только тех, кто ему доверял, но и моральные нормы. По словам депутата, закон должен быть одинаков для всех. Он также отметил, что смягчение приговора из-за прежних заслуг или связей ведет к правовому хаосу, разрушающему общество.

Что мы говорим жертвам насилия, когда их обидчики отделываются условными сроками? Что их страдания, страх, исковерканные жизни ничего не стоят в глазах закона? Такая практика не только не исправляет преступника, но и поощряет других, создавая порочный круг безнаказанности. Мы должны дать однозначный ответ: кулак и топор — не аргумент в личных отношениях, а преступление, которое должно караться по всей строгости. Только так мы восстановим веру людей в защиту государства и оградим семьи от насилия, — заключил Иванов.

Ранее Одинцовский городской суд вынес приговор бывшему министру торговли Московской области Михаилу Хубутии, осудив его на один год условно за нападение с топором на бывшую возлюбленную Юлию Ван (настоящее имя — Юлия Иванова). В своих соцсетях девушка выразила надежду, что он осознал произошедшее.