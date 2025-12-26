Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье

Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры Полины Лурье в Хамовниках, сообщил Telegram-канал SHOT. Артистка должна покинуть жилье в ближайшие дни в соответствии с решением суда.

Личные вещи звезды вывозят частями: рядом с домом регулярно появляется автомобиль Toyota Alphard, куда грузят крупные сумки. Соседи рассказали, что переезд знаментости начался около часа назад. Предположительно, он может занять несколько дней.

Ранее стало известно, что Toyota Alphard Долиной попал в ДТП в районе Строгино. Премиальный минивэн столкнулся с Volkswagen и получил серьезные повреждения: пострадали дверь, стекла, фары и зеркала.Ремонт машины 2024 года выпуска оценивают примерно в миллион рублей из-за стоимости и дефицита запчастей.

Адвокат Сергей Жорин между тем выразил мнение, что Долиной вряд ли удастся отсрочить выселение из квартиры, поскольку ей есть где жить. По его словам, судебный процесс по данному делу отличается высокой скоростью, что сокращает возможности для затягивания переезда артистки.