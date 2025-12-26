Премиум-автомобиль Долиной попал в аварию в Москве

Автомобиль Toyota Alphard, владельцем которого, предположительно, является певица Лариса Долина, попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Авария с участием минивэна премиум-класса и автомобиля Volkswagen произошла около двух месяцев назад в районе Строгино.

В результате столкновения на черном минивэне получили повреждения водительская дверь, стекла, фары и боковые зеркала. В инциденте никто из людей не пострадал. По предварительным оценкам, восстановительный ремонт элитного автомобиля 2024 года выпуска может обойтись примерно в 1 млн рублей. Значительную часть этой суммы составят затраты на запчасти, которые сложно найти в продаже.

Как пишет канал, Долина приобрела этот автомобиль в апреле текущего года. Стоимость покупки составила около 16 млн рублей. В этот же период певица публично жаловалась на нехватку денежных средств.

Ранее сообщалось, что сольный концерт народной артистки России не вызвал ажиотажного спроса среди публики. За день до начала мероприятия в зале оказалось занято немногим более половины всех мест. Концертная площадка, общая вместимость которой составляет 92 зрителя, на момент проверки располагала 45 свободными местами. В то же время представители площадки заявили, что интерес к выступлению певицы у публики определенно есть.