Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 08:27

Премиум-автомобиль Долиной попал в аварию в Москве

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Автомобиль Toyota Alphard, владельцем которого, предположительно, является певица Лариса Долина, попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Авария с участием минивэна премиум-класса и автомобиля Volkswagen произошла около двух месяцев назад в районе Строгино.

В результате столкновения на черном минивэне получили повреждения водительская дверь, стекла, фары и боковые зеркала. В инциденте никто из людей не пострадал. По предварительным оценкам, восстановительный ремонт элитного автомобиля 2024 года выпуска может обойтись примерно в 1 млн рублей. Значительную часть этой суммы составят затраты на запчасти, которые сложно найти в продаже.

Как пишет канал, Долина приобрела этот автомобиль в апреле текущего года. Стоимость покупки составила около 16 млн рублей. В этот же период певица публично жаловалась на нехватку денежных средств.

Ранее сообщалось, что сольный концерт народной артистки России не вызвал ажиотажного спроса среди публики. За день до начала мероприятия в зале оказалось занято немногим более половины всех мест. Концертная площадка, общая вместимость которой составляет 92 зрителя, на момент проверки располагала 45 свободными местами. В то же время представители площадки заявили, что интерес к выступлению певицы у публики определенно есть.

Лариса Долина
машины
авто
ДТП
аварии
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские пограничники ужесточили правила досмотра перед Новым годом
«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января
Обманутая мошенниками россиянка готовила теракт против офицера Минобороны
Приговор по делу Долиной обжалуют в суде
США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт
Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом
КНДР планирует производить больше боеприпасов
Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца
Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей
Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю
Стало известно о стягивании ВСУ к ключевым городам Донбасса
Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке
Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области
В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей
Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе
В России могут расширить механизм параллельного импорта
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончились в Иркутске
Байдена «выдавили» из семейного фото к Рождеству
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.