Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:01

Синоптик пообещал колебания атмосферного давления в Москве

Синоптик Ильин: с 26 по 28 декабря 2025 года в Москве будут перепады давления

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве с 26 по 28 декабря 2025 года ожидаются перепады атмосферного давления, заявил «Москве 24» синоптик Александр Ильин. При этом к Новому году этот показатель вернется к нормальным значениям.

В пятницу, 26 декабря, атмосферное давление снизится до 733 миллиметров ртутного столба, подчеркнул Ильин. А уже на следующий день поднимается почти до 740 миллиметров.

В воскресенье, 28-го числа, показатели опять опустятся — на этот раз до 730 миллиметров ртутного столба. На Новый год показатель достигнет 740 миллиметров, подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что предстоящая зима в России ожидается значительно холоднее по сравнению с предыдущим зимним сезоном. Согласно прогнозу Гидрометцентра, понижение температур затронет практически все регионы страны.

Читайте также
Синоптик спрогнозировал ледяные иглы и -17 в новогоднюю ночь в Петербурге
Россия
Синоптик спрогнозировал ледяные иглы и -17 в новогоднюю ночь в Петербурге
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
Москва
Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада
В Кремле раскрыли, кто представлял Россию на последних переговорах с США
Власть
В Кремле раскрыли, кто представлял Россию на последних переговорах с США
Бюджетный салат «Малыш» выручит, когда нет времени — вкуснота из самых простых продуктов. Разлетается быстрее «навороченных» блюд
Общество
Бюджетный салат «Малыш» выручит, когда нет времени — вкуснота из самых простых продуктов. Разлетается быстрее «навороченных» блюд
Готовлю сырный венок с вишней: начинка из бри и ягод в слоеном тесте — быстро запекается и радует гостей к Новому году
Общество
Готовлю сырный венок с вишней: начинка из бри и ягод в слоеном тесте — быстро запекается и радует гостей к Новому году
погода
Москва
синоптики
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше рассказали, чего не должны делать Москва и Варшава
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Начинается «генеральная битва» за Донбасс: новости СВО к вечеру 26 декабря
«Выпила бокальчик»: Диброва о первом разговоре с экс-супругом после измены
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.