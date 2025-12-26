Синоптик пообещал колебания атмосферного давления в Москве Синоптик Ильин: с 26 по 28 декабря 2025 года в Москве будут перепады давления

В Москве с 26 по 28 декабря 2025 года ожидаются перепады атмосферного давления, заявил «Москве 24» синоптик Александр Ильин. При этом к Новому году этот показатель вернется к нормальным значениям.

В пятницу, 26 декабря, атмосферное давление снизится до 733 миллиметров ртутного столба, подчеркнул Ильин. А уже на следующий день поднимается почти до 740 миллиметров.

В воскресенье, 28-го числа, показатели опять опустятся — на этот раз до 730 миллиметров ртутного столба. На Новый год показатель достигнет 740 миллиметров, подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что предстоящая зима в России ожидается значительно холоднее по сравнению с предыдущим зимним сезоном. Согласно прогнозу Гидрометцентра, понижение температур затронет практически все регионы страны.