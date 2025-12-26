Погода в Москве в субботу, 27 декабря: ждать ли сильного холода и снегопада

В Москве и Московской области завтра, 27 декабря, ожидаются порывы ветра до 15 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 27 декабря

В Москве завтра, 27 декабря, ожидаются осадки в виде снега и сильная гололедица.

«27 декабря будет облачная погода. Небольшой снег. Температура в Москве ночью — от –2 до +0 градусов, по области — от –5 до 0. Температура днем в Москве — от –5 до 0 градусов. Ветер северный с переходом на южный, 6–11 м/с. Гололедица, местами сильная», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха до конца года будет только понижаться.

«До конца декабря температура воздуха с каждым днем будет только понижаться, и с неба продолжит сыпать снег. В субботу днем — от –3 до 0 градусов, в воскресенье — от –6 до –3 градусов. В понедельник дневная температура не превысит –7 градусов, во вторник, 30 декабря, подморозит до –9 градусов, в заключительный день года столбики максимальных термометров опустятся до –11 градусов», — отметил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 27 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем.

«27 декабря будет облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью — от –2 до 0 градусов. Температура воздуха днем — от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что в субботу придет волна похолодания.

«В ближайшие дни, особенно на западе Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, будут с положительной температурой — от +2 до +4 градусов. А после субботы начинается похолодание. Осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, морось ждем в четверг и пятницу. В субботу уже осадки будут в виде снега», — отметил метеоролог.

