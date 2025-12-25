Погода в Москве в пятницу, 26 декабря: ждать ли ледяного дождя и холода

В Москве и Московской области завтра, 26 декабря, ожидаются осадки в виде мокрого снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на пятницу?

Какая погода будет в Москве 26 декабря

В Москве завтра, 26 декабря, ожидаются осадки в виде снега и порывы ветра до 15 м/с.

«26 декабря будет облачная погода. Ночью снег, местами сильный, мокрый снег, в отдельных районах метель, налипание мокрого снега. Температура в Москве ночью — от −3 до −1 градуса, по области — от −5 до нуля градусов. Днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах налипание мокрого снега. Температура днем в Москве — от нуля до +2 градусов, по области — от −3 до +2 градусов. Ветер западный, с переходом днем на северный, 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в пятницу в российской столице пройдут интенсивные влажные снегопады.

«Появится снежный покров высотой до 8 см (в Подмосковье — до 9–12 см), столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Атмосферное давление в ночь достигнет самого барического дна — 733 мм ртутного столба», — отметил метеоролог.

По данным метеоцентров, 26 декабря погода будет оставаться сырой и ветреной. Температура воздуха окажется аномально высокой для конца декабря и составит около нуля градусов днем и до −1 градуса ночью. Наиболее сложными станут ночные и утренние часы. Ночью ожидается снег, местами сильный, с налипанием мокрого снега на провода и деревья. Это создаст риск образования снежного наката на дорогах. К утру пятницы в центре Москвы высота снежного покрова может составить около 5 см. К полудню интенсивность осадков немного уменьшится, но снег, перемежающийся с мокрым снегом, продолжится. Атмосферное давление в течение дня будет очень низким, опускаясь до 732–737 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 26 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«26 декабря будет облачная погода. Без существенных осадков, в начале ночи местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный, умеренный, ночью и в первой половине дня местами порывы сильного. Температура воздуха в течение суток — от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что завтра ожидается сильный ветер северо-западного направления, скорость которого будет достигать 15 м/с.

«Ближайшие дни, особенно на западе Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, будут с положительной температурой — от +2 до +4 градусов. А после субботы начинается похолодание. Осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, морось ждем в четверг и пятницу. В субботу уже осадки будут в виде снега», — отметил метеоролог.

