Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:07

Что будет с рублем? Курс сегодня, 25 декабря, что с долларом, евро и юанем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Резкого ослабления рубля в начале 2026 года не ожидается, заявила глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 25 декабря?

Курс доллара, евро и юаня 25 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 25 декабря, составляет 78,4368 рубля, курс евро — 92,4742 рубля, курс юаня — 11,1824 рубля.

По мнению экономистов, рубль в январе 2026 года демонстрирует устойчивость, и резких колебаний курсов основных валют ожидать не стоит. Эксперты сходятся во мнении, что первый месяц нового года будет периодом относительной стабильности, в течение которого курс доллара, вероятнее всего, останется вблизи текущих уровней.

Однако стабильность в январе не исключает волатильности в случае наступления непредвиденных событий. Аналитики называют геополитику главным фактором риска.

Что будет с рублем в январе 2026 года

По мнению Наталии Пырьевой, рубль будет сохранять умеренную устойчивость в ближайшее время из-за привлекательности рублевых активов.

«Немаловажную роль в сильной позиции рубля играют сокращение внешнего долга России и закрытые зарубежные рынки капитала, что приводит к значительному снижению оттока валюты из страны. Поскольку валютный рынок стал узким, то, пока ставки в экономике остаются высокими и привлекательность рублевых активов балансирует со сдержанной кредитной и потребительской активностью, рубль будет сохранять умеренную устойчивость», — рассказала она RG.RU.

Также майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В любом случае майнинг появился не в этом году. <…> Он и существовал, наверное, какое-то увеличение есть. Тем не менее майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля», — отметила она.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с NEWS.ru уточнил, что в начале 2026 года основные колебания валюты будут в диапазоне 60–85 рублей за доллар США.

«Лично я считаю, что оснований для долгосрочного укрепления курса доллара США к рублю ни в настоящее время, ни к 2042 году нет. Думаю, что курс доллара США будет волатилен, это нормальная ситуация для финансового рынка. Оснований для устойчивого превышения даже отметки в 100 рублей за доллар я не просматриваю. Этому будет способствовать низкий уровень доверия россиян к американской валюте как недружественной», — пояснил экономист.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 25 декабря: что завтра, давление, боль в суставах

Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать

Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон удивила публику

курс рубля
новости
экономика
курс доллара
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Малоадекватный человек»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
«Нужно больше»: Трамп рассказал, какие кадры необходимо привлечь в США
В России добыли два алмаза, похожих на елочные игрушки
Турецкий певец Ибрагим Татлысес впервые выступит в Москве
«Не гадаю на кофейной гуще»: Роднина оценила перспективы Валиевой в спорте
Инвестор предупредил о надвигающемся финансовом кризисе в Китае
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.