Что будет с рублем? Курс сегодня, 25 декабря, что с долларом, евро и юанем

Резкого ослабления рубля в начале 2026 года не ожидается, заявила глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Что об этом известно? Какой курс доллара, евро и юаня сегодня, 25 декабря?

Курс доллара, евро и юаня 25 декабря

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России на сегодня, 25 декабря, составляет 78,4368 рубля, курс евро — 92,4742 рубля, курс юаня — 11,1824 рубля.

По мнению экономистов, рубль в январе 2026 года демонстрирует устойчивость, и резких колебаний курсов основных валют ожидать не стоит. Эксперты сходятся во мнении, что первый месяц нового года будет периодом относительной стабильности, в течение которого курс доллара, вероятнее всего, останется вблизи текущих уровней.

Однако стабильность в январе не исключает волатильности в случае наступления непредвиденных событий. Аналитики называют геополитику главным фактором риска.

Что будет с рублем в январе 2026 года

По мнению Наталии Пырьевой, рубль будет сохранять умеренную устойчивость в ближайшее время из-за привлекательности рублевых активов.

«Немаловажную роль в сильной позиции рубля играют сокращение внешнего долга России и закрытые зарубежные рынки капитала, что приводит к значительному снижению оттока валюты из страны. Поскольку валютный рынок стал узким, то, пока ставки в экономике остаются высокими и привлекательность рублевых активов балансирует со сдержанной кредитной и потребительской активностью, рубль будет сохранять умеренную устойчивость», — рассказала она RG.RU.

Также майнинг криптовалют мог стать одним из факторов, поддерживающих курс национальной валюты, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В любом случае майнинг появился не в этом году. <…> Он и существовал, наверное, какое-то увеличение есть. Тем не менее майнинг является действительно одним из дополнительных факторов крепкого курса рубля», — отметила она.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с NEWS.ru уточнил, что в начале 2026 года основные колебания валюты будут в диапазоне 60–85 рублей за доллар США.

«Лично я считаю, что оснований для долгосрочного укрепления курса доллара США к рублю ни в настоящее время, ни к 2042 году нет. Думаю, что курс доллара США будет волатилен, это нормальная ситуация для финансового рынка. Оснований для устойчивого превышения даже отметки в 100 рублей за доллар я не просматриваю. Этому будет способствовать низкий уровень доверия россиян к американской валюте как недружественной», — пояснил экономист.

