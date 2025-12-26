Президент Украины Владимир Зеленский своим рождественским заявлением сорвал все усилия своего коллеги из США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, урегулирование конфликта из-за выходки Зеленского стало еще сложнее.

Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа, — рассказал он.

В рождественском видео Зеленский пожелал кому-то «сгинуть». Он посчитал, что это желание всех украинцев на праздники. Кому адресованы его слова, не уточняется.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил что рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского было «некультурным, озлобленным». По словам представителя Кремля, украинский глава был похож на малоадекватного человека.

Также экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что скандальное рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского указывает на приближающееся поражение ВСУ. По его мнению, таким образом политик стремится подготовить украинское население к решениям, которые могут вызвать неодобрение.