Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 17:38

На Украине шокированы рождественским заявлением Зеленского

Политик Соскин: Зеленский своим заявлением подорвал все усилия Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский своим рождественским заявлением сорвал все усилия своего коллеги из США Дональда Трампа по достижению мира на Украине, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, урегулирование конфликта из-за выходки Зеленского стало еще сложнее.

Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа, — рассказал он.

В рождественском видео Зеленский пожелал кому-то «сгинуть». Он посчитал, что это желание всех украинцев на праздники. Кому адресованы его слова, не уточняется.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил что рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского было «некультурным, озлобленным». По словам представителя Кремля, украинский глава был похож на малоадекватного человека.

Также экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что скандальное рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского указывает на приближающееся поражение ВСУ. По его мнению, таким образом политик стремится подготовить украинское население к решениям, которые могут вызвать неодобрение.

Украина
Россия
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алаудинов назвал главную помеху на пути к миру на Украине
Врачи пересадили женщине ухо на стопу
«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом
На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества
Европейская страна совершила крупнейший за 40 лет экспорт оружия
Свет как ресурс: почему естественное освещение важнее дизайнерского света
Девочка-подросток пережила выстрел в голову, но потеряла мать
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Белгородчине
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса
«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки
Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России
В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления
Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву
В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты
«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам
Почему заказчики требуют прозрачности на всех этапах строительства
Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине
«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности
Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.