26 декабря 2025 в 18:24

Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев был заочно арестован на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Такое решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Окунев обвиняется в превышении полномочий, передает ТАСС.

Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 26 декабря 2025 года Окуневу Владимиру Владимировичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания. Мера пресечения избрана заочно, — говорится в заявлении.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье. Его заподозрили в получении взятки на сумму 13 млн рублей. До этого суд арестовал экс-градоначальника на два месяца в связи с делом о превышении должностных полномочий.

До этого на Камчатке возбуждено уголовное дело из-за незаконной продажи 26 земельных участков. Действия чиновницы нанесли бюджету Елизовского района ущерб свыше 1,5 млн рублей.

Ростов-на-Дону
Ростовская область
чиновники
аресты
превышение полномочий
