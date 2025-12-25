Новый год — 2026
Найдено объяснение скандальной рождественской речи Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: рождественская речь Зеленского предвещает проигрыш ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Zuma/TASS
Скандальное рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского указывает на приближающееся поражение ВСУ, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, таким образом политик стремится подготовить украинское население к решениям, которые могут вызвать неодобрение.

Я думаю, что жесткие, даже запредельные обращения Зеленского говорят о том, что он находится в безвыходной ситуации. Это не признак силы, это признак слабости. У меня есть твердая уверенность в том, что он делает такие жесткие заявления на фоне понимания того, что придется принимать очень непопулярные решения, в том числе в отношении мирных переговоров. Я не исключаю, что через жесткую риторику он информационно готовит население к тому, что придется принимать решение по отходу украинских войск с остатков территории ДНР, — поделился Килинкаров.

Он пояснил, что для Зеленского критически важно создать такую обстановку, которая бы заставила украинцев поверить в нежелание главы государства принимать решение об отводе войск, но был вынужден это сделать. По мнению экс-депутата Рады, президент Украины продолжит следовать в этом направлении, так как иных альтернатив у него не остается.

Главная, ключевая проблема у Зеленского не в том, где находится линия разграничения. Ему абсолютно на это наплевать. Он готов двигать эту линию в сторону Украины еще 10 лет. У него очень серьезные проблемы в тылу, которые он не может решить. И если не добиться прекращения огня, то это гораздо большая угроза для Зеленского, чем фронт. Поэтому он создает определенный информационный фон, но при этом есть понимание того, что придется принимать эти непопулярные решения вынужденно, — заключил Килинкаров.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что в рождественском обращении президент Зеленский пожелал смерти неназванному человеку. По словам репортера, глава государства не соответствует христианским ценностям.

