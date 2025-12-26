Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом

Преподавателя политологии из Великобритании обвинили в терроризме и угрозе детям после показа на уроке видео с американским лидером Дональдом Трампом, пишет The Telegraph. Школьное руководство сообщило о педагоге в органы опеки, и там передали дело в государственную антитеррористическую программу Prevent.

В официальных документах чиновники предположили, что демонстрация материала может быть расценена как преступление на почве ненависти. Учитель также обвинялся в причинении «эмоционального вреда» 17-летним ученикам.

Ранее в Генеральной прокуратуре Стамбула сообщили, что правоохранительные органы Турции задержали 115 человек по подозрению в подготовке терактов. По данным ведомства, преступления планировались на период новогодних и рождественских праздников. Всего санкции на арест получили 137 подозреваемых.

Кроме того, в пресс-службе Управления ФСБ России по Калининградской области заявили о задержании двух мужчин 1978 и 1979 годов рождения. Они подозреваются в оказании финансовой помощи террористической организации, за что им грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.