Трамп высказался о получении из рук Мачадо Нобелевской премии Трамп поблагодарил Мачадо за переданную ему медаль Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп назвал большой честью встречу с венесуэльским оппозиционным политиком Марией Кориной Мачадо. В соцсети Truth Social политик поблагодарил ее за то, что она передала ему медаль Нобелевской премии мира.

Это замечательная женщина, которая прошла через очень многое. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария! – написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп принял Нобелевскую премию мира от Марии Корины Мачадо. Она настаивала на том, чтобы вручить ее американскому лидеру, поскольку он достоин Нобелевской премии мира за операцию в Венесуэле. Она подчеркнула, что события 3 января навсегда изменили ход истории региона и открыли путь к освобождению страны.

Сам Трамп уверен, что ему надо вручить по Нобелевской премии мира за каждый конфликт, помощь в прекращении которого он оказал. Такие слова прозвучали во время встречи с главами американских нефтегазовых компаний.

Между тем политолог-американист, политтехнолог Павел Дубравский выразил мнение, что Трамп не был удостоен Нобелевской премии мира из-за ряда спорных поступков. По его словам, комитет нашел компромиссное решение, вручив награду Мачадо, поскольку она пользуется поддержкой Трампа