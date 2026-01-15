Великобритания решила повысить предельный возраст резервистов до 65 лет Власти Великобритании решили повысить предельный возраст резервистов до 65 лет

Британские власти поднимут с 55 до 65 лет предельный возраст резервистов, подлежащих мобилизации в случае войны, сообщила корпорация BBC. По данным журналистов, предлагаемые изменения в законодательство будут внесены в парламент правительством в текущем году и вступят в силу в 2027 году.

В материале указано, что после принятия закона их можно будет призвать на службу не только в случае «национальной угрозы, серьезной чрезвычайной ситуации или нападения на Великобританию», но и в случае «военных приготовлений». На данный момент численность резервистов в стране достигла 95 тыс. человек.

В понедельник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении продлить действие военного положения и мобилизации. Соответствующие законопроекты были зарегистрированы в Верховной раде. Последний раз глава государства подписывал аналогичные законы в конце октября прошлого года.

Тем временем венесуэльские власти после вторжения США объявили мобилизацию вооруженных сил страны и переход на военный режим для работников нефтяной отрасли и других производств. В сообщении сказано о дополнительных мерах по усилению патрулирования и обеспечению безопасности на сухопутных, воздушных и морских границах.