Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский намерен продлить действия военного положения и мобилизации. Соответствующие законопроекты были зарегистрированы в Верховной раде в понедельник, 12 января, следует из данных на сайте парламента.

Инициативы предусматривают продление данных мер еще на 90 дней начиная с 3 февраля. Напомним, что аналогичные законы глава государства уже подписывал в конце октября прошлого года.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале писал, что Украина ужесточает законы ради расширения числа мобилизованных. Он отреагировал на заявление Верховной рады об отмене брони для студентов старше 25 лет.

До этого депутат Сергей Бабак заявил, что украинский парламент рассмотрит законопроект об отмене отсрочки от мобилизации по учебе для мужчин старше 25 лет. По его словам, решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность страны. Отмечалось, что в 2024–2025 годах на Украине резко вырос интерес мужчин старше 25 лет к предвысшему образованию.