16 января 2026 в 05:30

Врач ответила, как готовить еду с минимальными потерями полезных веществ

Врач Мизинова посоветовала готовить еду на пару для сохранения полезных веществ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Еду лучше всего готовить на пару, отваривать, тушить и запекать без корочек, чтобы она сохраняла максимальную пользу, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, эти способы приготовления помогают минимизировать потерю витаминов и микроэлементов, в отличие от жарки, которая может нанести вред здоровью.

Приготовление еды с минимальными потерями питательных веществ — это сложный процесс. При приготовлении пищи можно потерять витамины и микроэлементы. Однако в процессе готовки она может становиться более легкой и доступной для переваривания. Когда мы жарим еду на высоких температурах с использованием масла и образованием корочки, происходит изменение структуры жиров в пище. В этом случае мы говорим о неправильно приготовленных блюдах, которые могут нанести вред. Поэтому лучшими вариантами приготовления еды являются отваривание, тушение и запекание без корочек, а также готовка на пару, — пояснила Мизинова.

Ранее врач-фониатр и фонохирург Эмиль Аветисян заявил, что острая еда может вызвать раздражение слизистой и даже химический ожог. По его словам, после такой пищи появляются жжение, боль или ощущение кома в горле, а также отек.

