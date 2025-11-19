Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 16:42

Врач предостерег россиян от употребления острой еды

Врач Аветисян: острая еда может привести к химическому ожогу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Острая еда может вызвать раздражение слизистой и даже химический ожог, рассказал MIR24.TV врач-фониатр фонохирург Эмиль Аветисян. Он напомнил, что гортань и пищевод покрыты тончайшим эпителием.

Острые чипсы, звучит безобидно, но современные снеки действительно могут содержать крайне агрессивные смеси перцев, кислот и ароматизаторов. В сочетании с индивидуальной чувствительностью это способно привести не просто к раздражению слизистой, а к настоящему химическому ожогу, — рассказал Аветисян.

Врач подчеркнул, что если после острой еды появляются жжение, боль или ощущение кома в горле, а также отек — не стоит их игнорировать. Он посоветовал перестать употреблять острую пищу и обратиться за медицинской помощью.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что азиатская кухня может нанести вред здоровью людей, страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, регулярное употребление острых блюд нарушает работу пищеварительной системы у тех, кто генетически не адаптирован к такой пище.

