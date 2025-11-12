Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 05:30

Диетолог раскрыла, кому противопоказаны острые азиатские блюда

Диетолог Мизинова: азиатская кухня противопоказана людям с больным желудком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Азиатская кухня может нанести вред здоровью людей, страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, регулярное употребление острых блюд нарушает работу пищеварительной системы у тех, кто генетически не адаптирован к такой пище.

Есть такое понятие, как устойчивое питание. Оно распространено в той местности, где родился человек, в той семье или среде, в которой он рос и развивался. Когда человек рождается, он получает определенный набор генов, ответственных за переваривание и усвоение тех или иных питательных веществ. Представьте, если тот, кто всю жизнь ел хлеб, щи, борщи, каши и овощи, переезжает в Азию, где распространена острая кухня. Сможет ли он нормально усваивать и получать питательные вещества из такой еды? Нет. Пациентам, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, однозначно нельзя есть азиатскую еду, — пояснила Мизинова.

По словам диетолога, дополнительный риск от острой пищи связан с обилием специй, быстрых углеводов и сахара, которые содержатся в лапше и традиционных соусах. Однако она отметила, что эпизодическое употребление таких блюд в небольших количествах тем, кто не страдает заболеваниями ЖКТ, допустимо.

Если иногда, по чуть-чуть, в небольших количествах и ради эксперимента — то употребить острую азиатскую пищу можно. Но если мы увлекаемся этим вариантом питания, то однозначно очень сильно вредим своему организму. И, конечно, нужно помнить, что азиатская кухня — это огромное количество специй, острая еда, в которой много быстрых углеводов — начиная от лапши и заканчивая соусами, которые содержат сахар. Крахмала там тоже достаточно много, — подытожила Мизинова.

Ранее преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что до 80% состава колбасных изделий приходится на химикаты и канцерогены. По его словам, мясная составляющая продукта не превышает одной пятой части, а все остальные компоненты остаются на совести производителя.

