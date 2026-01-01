Бойцы ВСУ и иностранные наемники заставили жителей Одессы и Херсона купить им выпивку «за защиту», сообщил РИА Новости представитель подполья. По его словам, в преддверии праздников расквартированные в этих городах украинские военные стали намного агрессивнее, чем обычно.

Расквартированные в Херсоне, Одессе и Николаеве боевики ВСУ и иностранные наемники в канун Нового года постоянно потребляют алкоголь, нередко заставляя местных гражданских им его оплачивать, якобы «за защиту Украины», — сказал он.

Ранее политолог и историк Владимир Скачко заявил, что массовая помощь российским подразделениям в зоне СВО со стороны обычных украинцев связана со стремлением местных жителей к миру. По его мнению, люди предчувствуют скорую победу ВС РФ и стараются ее приблизить.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцы подполья ликвидировали двух сотрудников ТЦК в Одесской области. Он подчеркнул, что каждый участвующий в охоте военкомов на сограждан должен осознавать, что любая его поездка может стать последней, и назвал происходящее «народной войной против преступного режима».