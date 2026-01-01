Куда сходить в музеи Москвы в новогодние каникулы

Новогодние каникулы — это прекрасная возможность провести время с семьей, окунуться в атмосферу волшебства и узнать что-то новое. Москва в эти дни преображается, ее музеи готовят специальные программы, которые могут быть интересны и детям, и взрослым. Мы расскажем о самых интересных музеях Москвы, где можно не только увидеть уникальные экспонаты, но и стать участником интерактивных представлений, квестов и творческих мастер-классов. Мы включили в наш список лучших музеев Москвы как классические галереи, так и малоизвестные места, где можно укрыться от праздничной суеты. Планирование маршрута заранее — залог успешного и комфортного посещения, позволяющий избежать очередей и гарантировать место на интересующие мероприятия.

Классика: Третьяковская галерея и ГМИИ им. Пушкина

Для ценителей высокого искусства новогодние каникулы — идеальное время, чтобы посетить главные художественные музеи Москвы. В эти дни они предлагают не только знакомство с постоянной экспозицией, но и тематические мероприятия, которые создают особую праздничную атмосферу.

Третьяковская галерея традиционно проводит «Новогодние елки» для детей. В сезоне 2025–2026 года в Инженерном корпусе с 8 декабря по 9 января проходит иммерсивный спектакль-квест с использованием технологий дополненной реальности (AR). Юные гости и их родители станут участниками увлекательного путешествия по выставочным залам, где познакомятся с героями русских сказок, изображенными на полотнах Виктора Васнецова и других мастеров. Вместе со сказочными персонажами дети отправятся на поиски Деда Мороза, а помогать им в этом будут QR-коды, с помощью которых можно «оживить» картины. Завершится программа творческим мастер-классом, хороводом у елки и встречей со Снегурочкой и Дедом Морозом. Это прекрасный способ совместить знакомство с самыми интересными музеями Москвы и веселое празднование.

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина также приготовил к зимним праздникам особую программу. Этот музей всегда радует гостей тематическими экскурсиями, посвященными зимним пейзажам в живописи, рождественским сюжетам в искусстве и многому другому. Для семей с детьми часто организуются творческие мастер-классы, где можно создать собственную новогоднюю игрушку или рисунок по мотивам увиденных шедевров. Посещение Пушкинского музея в каникулы — это погружение в мир прекрасного и возможность провести время с пользой для души. Особого внимания заслуживают главное здание, где можно увидеть работы старых европейских мастеров, и Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, где представлены всемирно известные полотна импрессионистов.

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Лучшие музеи для посещения с детьми

Когда дело касается детей, особенно важно, чтобы музейное пространство было не только познавательным, но и увлекательным. В Москве есть несколько лучших музеев для детей, где интерактив и игра становятся главными проводниками в мир знаний.

Музей Москвы

Музей Москвы предлагает насыщенную программу для юных посетителей. В прошлом сезоне здесь работала выставка «Электрическая елка» с шестиметровым арт-объектом ели, созданным художником Николаем Полисским. Для детей проводились спектакли по мотивам сказки «Щелкунчик и Мышиный король», интерактивные представления «История игрушек» с мастер-классами по изготовлению пряников, а также программа «Новогоднее путешествие в древнюю Москву». На ней ребята могли увидеть столицу на старинных фотографиях и картинах, создать елочную игрушку своими руками и поучаствовать в веселых хороводах. Подобные мероприятия будут организованы и в наступающем сезоне, что делает Музей Москвы одним из самых интересных музеев Москвы для семейного досуга.

Дарвиновский музей

Дарвиновский музей — еще один фаворит среди семей с детьми. Его интерактивные экспозиции, посвященные природе и эволюции, увлекают детей всех возрастов. В новогодний период музей часто устраивает тематические квесты, научные шоу и мастер-классы. Например, дети могут узнать, как зимуют разные животные, принять участие в создании экологичных елочных украшений или посмотреть увлекательный фильм о природе в цифровом планетарии. Этот музей входит в список лучших музеев Москвы для того, чтобы пробудить в ребенке интерес к науке и биологии. Особенно популярен интерактивный комплекс «Пройди путем эволюции», позволяющий отправиться в путешествие на миллионы лет назад.

Музей анимации

Музей анимации на Измайловском шоссе — это место, где ожидают любимые мультгерои. Здесь проводятся квесты («Звездный», «Силуэтка», «Отгадай мелодию»), а также мастер-классы по созданию собственного мультфильма в технике «перекладка». В новогодние каникулы музей организует специальную программу «МультиЕлка», которая включает в себя анимационные шоу, игры и творческие занятия. Это прекрасная возможность для ребенка заглянуть за кулисы создания мультфильмов и самому принять участие в этом волшебном процессе.

Московский планетарий Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Интерактивные и научные музеи для подростков

Подростки ищут не просто информацию, а опыт, и именно интерактивные музеи Москвы готовы его предоставить. Это пространства, где можно не только смотреть, но и трогать, дергать, собирать и экспериментировать.

Планетарий

Планетарий — это всегда путешествие в мир космоса, которое особенно завораживает зимними вечерами. В новогодние каникулы здесь часто читают лекции о зимних созвездиях, показывают специальные полнокупольные шоу, посвященные загадкам Вселенной, и организуют наблюдения в телескоп (при ясной погоде). Для подростков, увлеченных космосом и физикой, это место станет настоящим центром притяжения. Рекомендуем посетить не только Большой Звездный зал, но и интерактивный музей «Лунариум», где каждый экспонат — это настоящая научная лаборатория.

«Экспериментаниум»

«Экспериментаниум» и другие научные музеи предлагают погрузиться в мир физики, химии и биологии через непосредственное взаимодействие с экспонатами. В праздничные дни здесь обычно проходят научные елки — шоу, где зрелищные опыты и эксперименты сочетаются с новогодним сюжетом. Например, проект «ЭКЗО» устраивает новогоднее научное шоу «Мечты искусственного интеллекта» с уникальными экспериментами на впечатляющих приборах. Такие мероприятия не просто развлекают, но и вдохновляют на собственные открытия, что делает их идеальным вариантом для подростковой аудитории.

VR-парки

Предлагают совершенно новый формат досуга. Это не музеи в традиционном понимании, но они вполне соответствуют запросу на лучшие интерактивные музеи Москвы. Виртуальная реальность позволяет стать героем новогоднего приключения: прокатиться на «волшебных» санях, сразиться со сказочными существами или отправиться в космическое путешествие. Подобные площадки дарят незабываемые эмоции и отлично подходят для того, чтобы разнообразить череду традиционных культурных походов.

Музей-заповедник «Царицыно» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Необычные и малолюдные музеи для ценителей

Если вы хотите избежать праздничной толчеи и найти что-то по-настоящему уникальное, стоит обратить внимание на необычные и малолюдные музеи Москвы. Эти места хранят особую атмосферу и часто предлагают очень камерные, глубокие программы.

Музей-заповедник «Царицыно»

Это не просто музей, а огромный парковый комплекс с дворцами и павильонами. Зимой, когда парк укрыт снегом, а дворцы подсвечиваются огнями, здесь царит по-настоящему сказочная атмосфера. Помимо прогулок, в «Царицыно» можно посетить выставки и, что особенно актуально для семей с детьми, новогодние представления. Например, официальный сайт музея анонсирует «Новогодний бал Золушки» для детей от четырех до 10 лет. Это прекрасная возможность приобщиться к культуре в роскошных исторических интерьерах, избежав при этом ажиотажа центральных площадок.

Музей Андрея Рублева

Расположенный на территории Спасо-Андроникова монастыря, музей предлагает погружение в мир древнерусского искусства. В новогодний период традиционно проводит экскурсии «Рождественские сюжеты в памятниках древнерусского искусства». Посетители знакомятся с евангельской историей, традициями празднования Рождества и видят уникальные иконы. Это место — один из тех малолюдных музеев Москвы, где царит атмосфера тишины, покоя и духовной сосредоточенности, что так ценно в шумные праздничные дни.

Квартиры-музеи Москвы

Музей-квартира А. М. Горького, Ф. М. Достоевского, дом-музей М. Ю. Лермонтова и другие подобные места — это островки истории, сохранившие дух своих великих обитателей. Их интерьеры, личные вещи и особая камерная обстановка позволяют по-новому взглянуть на жизнь и творчество известных людей. Посещение такой квартиры-музея Москвы в новогодние каникулы — это тихий и интеллектуальный отдых, который подарит ощущение соприкосновения с подлинной историей.

Музей-квартира А. М. Горького Фото: Сергей Субботин/РИА Новости

Практические советы для посещения музеев в новогодние каникулы

Планирование культурного отдыха в праздники требует особого подхода. Вот несколько полезных рекомендаций, которые помогут сделать ваш поход в лучшие музеи Москвы максимально комфортным и запоминающимся.

Бронирование билетов онлайн — золотое правило новогодних каникул. Большинство музеев, особенно такие популярные, как Третьяковская галерея или Дарвиновский музей, позволяют приобрести билеты через официальные сайты или партнерские платформы. Это не только сэкономит вам время, избавив от многочасового стояния на морозе, но и зачастую является единственной гарантией попасть на желаемую экскурсию или специальную программу, так как количество мест ограниченно. Многие музеи вводят сеансы для того, чтобы избежать скопления людей, поэтому выбор времени визита заранее поможет спланировать весь день.

Изучите полную афишу мероприятий. Помимо основных выставок, практически каждый музей готовит в каникулы обширную дополнительную программу: тематические экскурсии, лекции для взрослых, мастер-классы для разных возрастов, кинопоказы и встречи с кураторами. Часто информация о них публикуется отдельно на сайтах учреждений. Составление маршрута с учетом этих активностей позволит провести время максимально насыщенно и интересно для всех членов семьи.

Правильно рассчитывайте время и силы. Новогодние каникулы — время отдыха, и не стоит пытаться объять необъятное. Посещение одного, максимум двух музеев в день — оптимальный вариант, особенно если вы путешествуете с детьми. Учитывайте, что в музеях можно провести несколько часов, а дополнительная программа (мастер-классы, интерактивы) требует еще и эмоциональных сил. Обязательно планируйте перерывы на обед или отдых в музейных кафе, многие из которых в праздники также готовят специальное меню и украшают залы, создавая уютную атмосферу.

Обратите внимание на специализированные программы. Многие исторические музеи Москвы, такие как Музей Москвы или Музей Отечественной войны 1812 года, готовят квесты, основанные на исторических загадках и событиях. Это прекрасная альтернатива традиционной экскурсии, которая особенно понравится подросткам. А для младших школьников многие музеи, помимо общих елок, предлагают короткие (30–40 минут) занятия в студиях, где они могут отдохнуть от большого пространства и сконцентрироваться на творчестве.

Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Альтернативные маршруты: от палеонтологии до космонавтики

Помимо уже упомянутых музеев, в Москве есть и другие, не менее достойные внимания учреждения, которые идеально подходят для зимнего визита.

Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова — это уникальное путешествие в глубокое прошлое нашей планеты. Гигантские скелеты динозавров, древних млекопитающих и других вымерших существ производят неизгладимое впечатление и на детей, и на взрослых. В новогодние каникулы музей часто организует тематические экскурсии, например, о животных ледникового периода, что как нельзя лучше соответствует зимней атмосфере за окном. Этот музей по праву входит в список лучших музеев Москвы для любителей природной истории.

Мемориальный музей космонавтики на ВДНХ — это место, где мечты о звездах становятся реальностью. Здесь можно увидеть первые спутники, скафандры космонавтов, спускаемые аппараты и даже макет базового блока орбитальной станции «Мир». В праздники музей часто проводит встречи с космонавтами, научные лекции и показы фильмов в кинозале. Посещение этого музея — это вдохновляющий опыт, который напоминает о величии человеческого разума и его стремлении к неизведанному. Он, без сомнения, относится к самым интересным музеям Москвы технологической и научной направленности.

Всероссийский музей декоративного искусства — настоящая сокровищница народного искусства. В его залах собраны лучшие образцы фарфора, стекла, резной кости, лаковой миниатюры и народной игрушки. В рождественские дни музей часто устраивает мастер-классы по созданию традиционных украшений и сувениров, а его залы, украшенные в стилистике русского праздника, создают неповторимое настроение. Это место позволяет оценить все богатство и разнообразие культурных традиций нашей страны.

Новогодние каникулы — 2026 в Москве — это уникальный шанс составить свой собственный список лучших музеев и посетить их. От классических художественных галерей до интерактивных научных центров, от шумных детских елок до тихих малолюдных залов — каждый найдет музей по душе. Главное — спланировать свой маршрут заранее, ознакомиться с афишами на официальных сайтах и, конечно, быть готовым к новым открытиям. Позвольте культуре и искусству стать частью вашего праздника, и эти зимние каникулы надолго останутся в вашей памяти как время, проведенное с удовольствием и пользой. Не бойтесь открывать для себя новые имена и места, ведь именно в этом и заключается магия познания, которую дарят лучшие музеи Москвы.

Мемориальный музей космонавтики на ВДНХ Фото: РИА Новости

