Что посмотреть в Севастополе: главные достопримечательности за 1–3 дня

Если вы задаетесь вопросом, что посмотреть в Севастополе туристу, то ответ прост: все. Но поскольку время всегда ограничено, мы расскажем про оптимальные маршруты, которые помогут познакомиться с главными достопримечательностями Севастополя даже за короткий визит. Этот город невозможно объять за день, но можно в него влюбиться с первого взгляда. Важно отметить, что многие музеи, особенно панорама и диорама, являются объектами культурного наследия, их посещение требует предварительной проверки режима работы и условий бронирования экскурсий, особенно в высокий сезон.

Маршрут на 1 день: обязательно к посещению

Первый день в Севастополе логично посвятить его сердцу — Центральному городскому холму и Историческому бульвару. Начните свое знакомство с площади Нахимова, откуда открывается вид на знаменитую Графскую пристань, парадные ворота города у моря. Именно отсюда отправляются катера на Северную сторону, но наше утро мы посвятим сухопутным маршрутам. Неподалеку высится монумент затопленным кораблям, символ Севастополя и его первой обороны. Далее ваш путь лежит на Исторический бульвар, где находится одна из самых впечатляющих достопримечательностей Севастополя — панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Это грандиозное полотно погружает вас в самый эпицентр событий на Малаховом кургане, позволяя ощутить масштаб и трагедию тех дней. После этого прогуляйтесь по самому бульвару, осмотрите старинные орудия и укрепления. Вторую половину дня отведите для знакомства с древнейшим прошлым, отправившись на окраину города, в Гагаринский район. Там вас ждет Херсонес Таврический — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдите по мощеным улицам, которым тысячи лет, прикоснитесь к мраморным колоннам базилик, послушайте звон сигнального колокола и почувствуйте дух византийского городища. Вечер можно завершить прогулкой по Приморскому бульвару и насладиться видами на ночную Севастопольскую бухту, а после поужинать в одной из рыбных таверн в центре города, где подают свежевыловленную кефаль и барабульку.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Музеи и история: панорама, диорама, Херсонес

Севастополь — это настоящий музей под открытым небом, и его выставочные пространства уникальны. Панорама на Историческом бульваре является выдающимся произведением батальной живописи. Созданная Францем Рубо она детально воссоздает день штурма Малахова кургана. Эффект присутствия потрясает, ведь художник использовал уникальный прием, сомкнув живописное полотно с реальным предметным планом. Не менее значимым объектом является диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», расположенная на юго-восточных подступах к городу. Это масштабное произведение рассказывает о решающем сражении за освобождение Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. У подножия здания диорамы развернута экспозиция советской и трофейной военной техники, что делает это место особенно интересным для любителей истории. Античным ответом этим современным памятникам служит Херсонес Таврический. Это место, где зарождалось христианство на Руси, именно здесь, по преданию, крестился князь Владимир. Музей-заповедник предлагает увидеть античный театр, где сегодня проходят представления, руины жилых кварталов, монетный двор и величественный Владимирский собор, возведенный в память о крестителе Руси. Для полноты картины можно добавить визит в Михайловский равелин на Северной стороне, где расположен один из самых молодых и интерактивных музеев города, посвященный всей истории Севастополя.

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» в Севастополе Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Балаклава: обзорная экскурсия и бухта

Отдельным и абсолютно обязательным пунктом программы является посещение Балаклавы. Этот район Севастополя обладает особой, почти средиземноморской атмосферой. Узкая извилистая бухта, скрытая между горами, на протяжении веков была идеальным убежищем для кораблей. Обзорная экскурсия по Балаклаве традиционно начинается с набережной Назукина с уютными кафе и яхтами. Обязательно поднимитесь на генуэзскую крепость Чембало, откуда открывается панорамный вид на всю бухту, открытое море и окрестные холмы. Подъем требует физических усилий, но вид с вершины того стоит. Еще одной, уже современной исторической достопримечательностью является музейный комплекс «Балаклава» — бывший сверхсекретный завод по ремонту подводных лодок. Этот грандиозный объект времен холодной войны, расположенный внутри горы Таврос, поражает своими масштабами и инженерной мыслью. Прогулка на катере по бухте позволит увидеть Балаклаву с воды. Со стороны моря открываются виды на виллы начала XX века и вход в сам завод. Любители пляжного отдыха могут отправиться на катере на один из самых известных пляжей — Серебряный или Золотой, — чтобы искупаться в чистейшей воде. Это место настолько самобытно, что его можно исследовать целый день, заблудившись в узких улочках старого города и открывая для себя все новые и новые виды.

Балаклавская бухта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маршрут на 2–3 дня: чтобы успеть все

Если у вас в распоряжении есть два или три дня, то маршрут по Севастополю на два дня можно существенно расширить и углубить. В первый день посетите центр и Херсонес, как описано в маршруте на один день. На второй день отправляйтесь на юг. Утром исследуйте Балаклаву с ее крепостью и набережной, а после обеда посетите диораму на Сапун-горе. По пути можно заехать к памятнику солдата и матроса — еще одному монументальному комплексу, посвященному защитникам города. Если же у вас есть третий день, вариантов становится еще больше. Можно отправиться на Северную сторону, чтобы посетить Михайловскую батарею и Константиновский равелин — мощные фортификационные сооружения XIX века, ныне превращенные в интереснейшие музеи. Альтернативой станет поездка на мыс Фиолент — место, овеянное легендами, с его знаменитой Георгиевской скалой и Свято-Георгиевским монастырем. Спуск по древней лестнице, насчитывающей около 800 ступеней, к Яшмовому пляжу подарит незабываемые впечатления и возможность искупаться в чистейшей воде. Для истинных ценителей природы и уединения идеально подойдет поездка на мыс Айя, где открываются виды на заповедные бухты с лазурной водой. Такой маршрут позволит увидеть все грани Севастополя — от античности до холодной войны, от парадных площадей до диких скалистых берегов.

Пляж у мыса Фиолент Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Лучшие смотровые площадки города

Севастополь город холмистый, а значит, здесь множество точек, откуда открываются захватывающие дух виды. Лучшие смотровые площадки Севастополя разбросаны по всему городу и его окрестностям. Панорама Малахова кургана предлагает вид на Корабельную сторону и бескрайние морские просторы. С вершины холма, на котором расположен Владимирский собор в Херсонесе, открывается потрясающая панорама на древний город и море, особенно красиво здесь на закате. В Балаклаве, как уже упоминалось, лучший вид — с крепости Чембало, откуда видна вся извилистая бухта, словно на ладони. В самом центре города отличную перспективу предлагает Приморский бульвар, особенно площадка у памятника затопленным кораблям. Для тех, кто ищет более масштабных и высоких видов, идеально подойдет Сапун-гора. С ее обзорных площадок виден не только сам Севастополь, но и окрестные поля и горы. Еще одна прекрасная точка — мыс Фиолент, откуда открывается суровый и величественный вид на бескрайнее Черное море и отвесные скалы. Отдельного внимания заслуживает смотровая площадка на шестом километре Балаклавского шоссе, откуда весь Севастополь виден, как на карте. Особенно впечатляюще ночью, когда город зажигает огни.

Вид со смотровой площадки Сапун-горы Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Практическая информация для туриста

Чтобы поездка была комфортной, важно учесть несколько практических моментов. Транспортная система Севастополя хорошо развита, но имеет свою специфику. Для перемещения между удаленными достопримечательностями, такими как Херсонес, Балаклава и Фиолент, удобнее всего использовать автобусы или маршрутные такси. Они отправляются от автовокзала, расположенного рядом с площадью Нахимова. По самому центру города приятнее и удобнее передвигаться пешком. Для поездки на Северную сторону используйте муниципальный катер от Графской пристани — это не только быстро, но и прекрасная возможность сделать фотографии с моря. Что касается питания, то в центре множество кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет. Обязательно попробуйте местную рыбу и морепродукты. В Балаклаве цены на набережной несколько завышены, поэтому для более бюджетного обеда стоит углубиться в боковые улочки. Если вы планируете активный осмотр музеев, рассмотрите возможность покупки единого билета или музейной карты. Лучшее время для посещения Севастополя — бархатный сезон, сентябрь и начало октября, когда спадает жара и исчезают основные толпы туристов. Помните, что город имеет статус морского порта, поэтому погода здесь может быть ветреной, всегда имейте при себе ветровку.

