Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака

В городе Шахты Ростовской области умер 14-летний подросток, долгое время боровшийся с агрессивной формой рака, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, болезнь мальчика началась с симптомов, похожих на аллергию.

Первоначально появившуюся у подростка сыпь сочли аллергической реакцией, однако позднее врачи диагностировали у него лейкоз. Подростку была проведена трансплантация костного мозга, но после операции развилось тяжелое осложнение — донорские клетки начали атаковать его организм.

Мальчика перевели в стерильный бокс, а впоследствии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Недавно подросток отметил свое 14-летие и получил паспорт. Спустя непродолжительное время он скончался. На прощание с подростком пришли его родные и друзья.

