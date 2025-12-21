Новый год-2026
21 декабря 2025 в 11:21

Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака

В Ростовской области 14-летний мальчик скончался из-за агрессивной формы рака

В городе Шахты Ростовской области умер 14-летний подросток, долгое время боровшийся с агрессивной формой рака, сообщает «Комсомольская правда». По данным издания, болезнь мальчика началась с симптомов, похожих на аллергию.

Первоначально появившуюся у подростка сыпь сочли аллергической реакцией, однако позднее врачи диагностировали у него лейкоз. Подростку была проведена трансплантация костного мозга, но после операции развилось тяжелое осложнение — донорские клетки начали атаковать его организм.

Мальчика перевели в стерильный бокс, а впоследствии подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Недавно подросток отметил свое 14-летие и получил паспорт. Спустя непродолжительное время он скончался. На прощание с подростком пришли его родные и друзья.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил, что ухудшение состояния главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян после химиотерапии является нормальной реакцией организма. По его словам, слабость объясняется процессами интоксикации, сопровождающими лечение.

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

