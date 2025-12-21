Корреспондент BBC News Стивен Розенберг во время специальной программы «Итоги года» с Владимиром Путиным в Москве

Корреспондент британского издания BBC Стивен Розенберг затруднился с переводом слова «подсвинки», которое использовал президент России Владимир Путин на прямой линии. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он признался, что долго мучился, переводя эту фразу.

Я долго мучился, потому что есть разные слова — Little piggy (маленькая свинка) или piglet (поросенок). <...> Это сложно, — подчеркнул иностранец.

Корреспондент американского телеканала CNN Фредерик Плейтген также рассказал о сложностях, с которыми столкнулся при переводе «подсвинков» на английский язык. По его мнению, это новое слово на дипломатической сцене.

Я <...> перевел как маленькие свиньи, или поросята. Думаю, именно такой перевод я использовал. Так что это, безусловно, было интересное новое слово на дипломатической сцене, — отметил журналист.

При этом на сайте Кремля вышла официальная стенограмма выступления Путина. Слово «подсвинки» в англоязычной версии там указано как swine underlings, что в переводе значит «свиньи-подчиненные», «подручные свинки».

Ранее американские аналитики заявили, что высказывание президента России о «подсвинках» в Европе было воспринято на Западе как публичное унижение. По их мнению, слова Путина навсегда нанесли удар по дипломатическому имиджу европейских стран.

До этого доктор филологических наук Татьяна Фадеева предположила, что фраза «европейские подсвинки» имеет шансы попасть в словарь афоризмов 2025 года. Она уточнила, что меткие слова российского лидера помогают обществу осмыслить реальность.