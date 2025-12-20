19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года»

Фраза президента России Владимира Путина «европейские подсвинки» имеет шансы попасть в словарь афоризмов 2025 года, предположила в беседе с ТАСС доктор филологических наук, профессор кафедры славистики, общего языкознания и культуры коммуникации Государственного университета просвещения Татьяна Фадеева. Она отметила, что меткие слова лидера помогают обществу осмыслить реальность.

Словосочетание «европейские подсвинки» вполне может войти в состав словаря 2025 года как афористическое высказывание. В данном контексте нейтральная лексема подсвинки, обозначающая поросенка, получает отрицательную коннотацию, в которой реализована оценка политической несостоятельности оппонента, — сказала она.

Ранее президент отмечал, что Запад хотел развала России, начиная боевые действия на Украине. При этом он добавил, что «европейские подсвинки» собирались поживиться на этом, чтобы вернуть себе активы, утраченные в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш. Он также заявил, что попытка изъятия российских активов в ЕС — это грабеж.